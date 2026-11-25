Würstchen auf Holzspieße, durch Honig-Maismehlteig ziehen und ins heiße Öl geben: So entsteht der Corndog-Snack auch daheim. Ein Detail beim Wenden entscheidet, ob der Mantel hält.

Zürich (dpa/tmn) – Wer sich an die Zubereitung von Corndogs wagen mag, sollte mit einem klassischen amerikanischen Corndog starten, rät Kochbuchautor Josh Flatow. Mit seinem Rezept aus «Goldene Zeiten» bekommt man mit wenigen Zutaten einen herzhaften Snack, der sich gut vorbereiten lasse.

Der Maismehlteig schmeckt leicht süßlich, das Innere bleibt saftig. Ketchup und Senf dazu – fertig ist die Wurst am Stiel. Für die koreanische Variante mit zusätzlichen Cornflakes oder zerbröselten Ramennudeln ringsherum lässt sich später immer noch experimentieren.

Zutaten für Flatows Rezept für 8 bis 10 klassische Corndogs

8-10 möglichst gerade Würstchen, etwa 18 cm lang

120 g Maismehl

120 g Weizenmehl (Type 405)

1 EL Backpulver

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1 TL gemahlene Kurkuma

1 TL Zwiebelpulver

1 TL Salz

250 g Milch

1 Ei

40 g Honig

Stärke zum Wenden

ausreichend Frittieröl

Ketchup und Senf zum Servieren

Zubereitung

Die Würstchen der Länge nach auf Holzspieße stecken, sodass die Spieße mindestens bis zur Hälfte in die Würstchen reichen. Falls nötig, die Spieße kürzen, damit sie in den Topf oder die Fritteuse passen. Maismehl, Weizenmehl, Backpulver, Paprikapulver, Kurkuma, Zwiebelpulver und Salz in einer Schüssel vermischen. Milch, Ei und Honig dazugeben und mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in ein hohes Gefäß füllen. Darin lassen sich die Würstchen später leichter vollständig eintauchen. Das Frittieröl auf 175 Grad erhitzen. Die Würstchen in Stärke wenden und überschüssige Stärke abklopfen. Anschließend einzeln durch den Teig ziehen, bis sie rundherum bedeckt sind. Überschüssigen Teig kurz abtropfen lassen. Die Corndogs im heißen Öl etwa vier bis fünf Minuten frittieren. Dabei vorsichtig drehen, damit sie gleichmäßig goldbraun werden. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und heiß mit Ketchup und Senf servieren.

Drei Tipps für zu Hause

Ein hoher Behälter hilft: Ist der Teig in einem hohen Gefäß, lassen sich die Würstchen leichter vollständig darin eintauchen.

Ist der Teig in einem hohen Gefäß, lassen sich die Würstchen leichter vollständig darin eintauchen. Nicht zu viele auf einmal: Die Corndogs brauchen Platz im Öl. Werden zu viele gleichzeitig frittiert, kann die Temperatur sinken und die Teighülle mehr Fett aufnehmen.

Die Corndogs brauchen Platz im Öl. Werden zu viele gleichzeitig frittiert, kann die Temperatur sinken und die Teighülle mehr Fett aufnehmen. Vorsicht beim Wenden: Den Spieß im Öl anfangs behutsam in Bewegung halten, bis der Teig außen fest geworden ist. Dann bleibt der Mantel gleichmäßiger an der Wurst haften.