Ägyptens Starspieler Mohamed Salah ist nach der Behandlung seiner Schulterverletzung in seinem Heimatland eingetroffen.

Der 25 Jahre alte Stürmer des FC Liverpool landete in Kairo, nachdem er zuvor die Spezialbehandlung in Madrid beendet hatte, wie Quellen am Flughafen berichteten. Salah postete am Donnerstagmorgen ein ...