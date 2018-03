DFB-Elf ist für Beckenbauer der Favorit

Rio de Janeiro (dpa). Deutschland geht nach Meinung von Franz Beckenbauer als klarer Favorit ins WM-Finale gegen Argentinien am Sonntag.

Franz Beckenbauer ist Fan von Benedikt Höwedes geworden.

Foto: Caroline Seidel – DPA

«Beim Blick auf die Ausgangssituation sind eigentlich alle Vorteile auf deutscher Seite», sagte Beckenbauer in einem am Freitag auf der Homepage des Deutschen Fußball Bundes (DFB) veröffentlichten Interview. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw habe einen Tag mehr Regeneration, keine Verlängerung in den Knochen und sei «top drauf», sagte der ehemalige Bundestrainer. Auf die Frage nach dem neuen Weltmeister antwortete Beckenbauer deshalb klipp und klar: «Der kann nur Deutschland heißen.»

Auch wegen der «größeren Klasse als Mannschaft» sei die DFB-Elf Favorit. Beckenbauer setzt zudem auf die Atmosphäre im legendären Estádio do Maracanã. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die brasilianischen Zuschauer am Sonntag die Argentinier unterstützen. Zusammen mit unseren Fans wird dies ein Heimspiel im Maracanã», sagte der Weltmeister-Coach von 1990.

Einen großen Anteil am Erreichen des Endspiels hat für Beckenbauer Bundestrainer Löw. «Ich denke, dass er alles richtig gemacht hat», sagte der 68-Jährige. Auch Kapitän Philipp Lahm zunächst im Mittelfeld spielen zu lassen, sei nachvollziehbar gewesen.

Schalke-Profi Benedikt Höwedes hat fast alle Experten zum Staunen gebracht und überzeugte bei der WM als linker Verteidiger. Jetzt adelte ihn auch der Fußball-Kaiser. «Was Höwedes zeigt, das war für mich bisher das Erstaunlichste», sagte Beckenbauer auf www.dfb.de. Höwedes habe ihm «unglaublich imponiert» und spiele eine «klasse Weltmeisterschaft».