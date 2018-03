Sportminister Rebelo: 1:7 gegen Deutschland «Unfall»

Rio de Janeiro (dpa). Brasiliens Sportminister Aldo Rebelo hat die demütigende 1:7-Niederlage im WM-Halbfinale gegen Deutschland als «Unfall» bezeichnet.

Brasiliens Sportminister Aldo Rebelo (M) bezeichnet die Niederlage gegen Deutschland als «Unfall».

An der historischen Vormachtstellung des brasilianischen Fußballs habe das Ergebnis vom Dienstagabend in Belo Horizonte aber nichts geändert. Beleg sei die Bilanz von 12:5 Siegen für die Seleçao gegen die DFB-Auswahl. «Das Ergebnis hat seine Gründe. Es wird eine tiefe Narbe hinterlassen. Wir müssen unsere Lektion lernen und versuchen, die Fehler zu korrigieren», sagte Rebelo in Rio de Janeiro.

Auch mit der nationalen Erniedrigung durch die 1:2-Niederlage bei der Heim-WM 1950 gegen Uruguay sei das Resultat gegen die DFB-Elf nicht vergleichbar. «Der Kader damals war viel besser als der heutige. Das waren unglaubliche Spieler. Und es war ein Endspiel. Von dem Team, das gegen Deutschland verloren hat, dachte man, es könne Weltmeister werden. Das habe ich auch gedacht. Aber es war nicht eine so große Überraschung, dass sie gegen Deutschland verloren haben», sagte Rebelo.