Milde Temperaturen und Sonnenschein könnten rund um Ostern viele Menschen in die Berge locken. Doch weiter oben liegt mancherorts noch meterweise Schnee. Was das für Bergurlauber heißt.

München (dpa/tmn) – Frühling im Tal, ein Meter Schnee am Berg: Wer über Ostern in den Alpen Urlaub macht, sollte aufpassen. «Für Bergwanderungen ist es in vielen Regionen noch zu früh», warnt der Deutsche Alpenverein (DAV).

Bergsportler – ob zu Fuß oder auf Skiern – sollten besonders vorsichtig sein. Nicht zuletzt drohen auch Lawinen. Der frische Schnee lockt noch einmal auch die Skitourengeher.

In Bayerns Bergen liege ab der Waldgrenze auf 1.800 Metern eine geschlossene Schneedecke, teils auch darunter. «Wer jetzt ohne entsprechende Ausrüstung unterwegs ist, bringt sich schnell in Gefahr, auszurutschen oder zu durchnässen», sagt Bergführer Stefan Winter, beim DAV als Ressortleiter für Sportentwicklung tätig. «Der Schnee liegt aktuell oft so hoch, dass man ohne Schneeschuhe oder Tourenski bis zu den Knien einsinkt und kaum vorankommt.»

Teils erhebliches Lawinenrisiko

Zudem ist die Lawinengefahr nicht nur in den bayerischen Alpen zum Teil erheblich. Oberhalb von 1.500 Metern galt am Mittwoch laut Lawinenwarndienst die dritthöchste Warnstufe. Der neu gefallene Schnee könne an steilen Hängen als Gleitschnee schnell ins Rutschen kommen.

Außerdem könne vom Wind verwehter Triebschnee als gepackte Schneebretter abgleiten. Wanderer könnten diese nicht nur selbst auslösen, sondern auch auf tiefer gelegenen Wegen von Lawinen erfasst werden.

Welche Ausrüstung wichtig ist

Wer angesichts der ungewöhnlichen Schneehöhen mit Schneeschuhen oder Tourenski in höhere Regionen aufsteigen will, sollte nicht ohne eine Notfallausrüstung für Lawinen losziehen – gerade wenn die Tour durch freies Gelände führt. Dazu zählen Lawinenverschütteten-Suchgerät, Lawinenschaufel und Lawinensonde. Auch dabei gelte es, steile Hänge zu meiden.

Für den Trip in die Berge sei angesichts des Wetters auch die richtige Ausrüstung wichtig, teilt der DAV mit. Neben festen, knöchelhohen und wasserdichten Bergstiefeln plus Gamaschen sollten Wanderinnen und Wanderer auf wechselnde Temperaturen anpassbare Kleidung, Sonnencreme und Kopfbedeckungen sowie Grödel – eine Art leichtes Steigeisen zum Heranschnallen an die Schuhe – und Stöcke nicht vergessen.

Im Zweifel lieber nicht so hoch hinaus

Im Zweifel gilt: lieber umdrehen oder eine einfache und kurze Tour wählen. Wer einen Ausflug in die Berge plane, sollte sich ausführlich mit Schnee und Wetter auseinandersetzen, im Zweifel einen Blick auf Webcam-Aufnahmen vor Ort werfen und seine Pläne anpassen.

Sicherere Routen führen laut DAV derzeit zu tiefer gelegenen Zielen durch flaches Gelände. Ausflügler sollten an Ostern also lieber durch die Täler oder in den Mittelgebirgen wandern, als sich 2.000er-Gipfel in den Alpen als Ziele auszusuchen. Gerade in den Tälern seien derzeit auch Rad- und Mountainbike-Touren eine gute Alternative für einen Ausflug.