Frühjahr/Sommer: Die wichtigsten Trends in der Männermode

Berlin (dpa/tmn) – Der Glaube, dass Menswear weniger spannend und abwechslungsreich sei als Frauenmode ist längst passé. Auch Männer dürfen immer mehr wagen. Wir geben einen Ausblick, an welchen Trends Mann dieses Jahr nicht vorbeikommt und welche Looks im Kleiderschrank bleiben.

Was sind die größten Trends in der Männermode 2025?

Auch in der Mode wird immer weniger in Rollenbildern gedacht. «Männermode emanzipiert sich immer stärker von traditionellen Dresscodes», so Winfried Rollmann, Material- und Menswear-Experte des Deutschen Mode-Instituts. Im Frühjahr/Sommer 2025 erwartet uns cooles Layering, also das Übereinander-Schichten von mehreren Teilen, mit eleganten und raffinierten Details.

Während Rollmann vor allem ein hybrides, aber durchaus smartes Tailoring auf dem Vormarsch sieht, inklusive verkürzter Hemdjacken zur Bundfaltenhose, sagt Stylist Lukas Blasberg ein Comeback der sportinspirierten Mode voraus: «Trends wie «Blokecore», inspiriert vom Fußballfan-Style mit Trikots waren sogar auf den Laufstegen von großen Designern wie Fendi oder Louis Vuitton zu sehen».

Beide Fashion-Experten sind sich einig, dass sommerliche und modern inszenierte Anzüge die Saison dominieren werden. «Der Star der Garderobe ist das Kurzarmhemd, das über der kurzen Hose getragen wird. Es wagt entweder Print oder ist gestrickt», so Winfried Rollmann.

Welche Jacken trägt Mann dieses Jahr?

Auch wenn die Temperaturen im Frühling endlich wieder steigen, gehören Jacken zur Standard-Garderobe. Doch welche Styles sind jetzt angesagt? «Ganz klar bleibt die Hemdjacke das Keypiece der Saison. Entweder cropped oder in Jacket-Länge passt es zu jeder Gelegenheit», so Winfried Rollmann.

Aber auch Puffer Jackets und Westen werden zum stilsicheren Look für die neue Saison. «Oversized-Designs in knalligen oder gedeckten Tönen sind super modisch und werden am besten mit extraweiten Hosen kombiniert», so Lukas Blasberg.

Aber auch Cardigans sind jetzt ein absolutes Muss. «Allerdings ist es nicht ganz Opas Lieblingsstück, das einfach recycelt wird», so Blasberg und rät zu diesem Styling: «Der Layering-Look mit leuchtenden Farben, Logos und Mustern sorgt für ein modernes Update. Kein Mann kommt dieses Jahr ohne seinen Cardigan aus».

Welche Schuhe sind im Frühjahr und Sommer angesagt?

Zu einem vollendeten Look gehören natürlich auch passende Schuhe, und auch hier zeichnen sich deutliche Trends ab. Wer es etwas gewagter mag, darf in der neuen Saison auf «Galaxy Sneaker» setzen. «Wir werden futuristische High-Tech-Sneaker mit außergewöhnlichem Design sehen. Je extraterrestrischer – also je außerirdischer – das Design, desto besser», sagt Lukas Blasberg.

Aber natürlich ist auch für klassischere Geschmäcker etwas Passendes dabei. «Loafer und Mokassins laufen den klassischen Sneakern modisch den Rang ab», so Winfried Rollmann und rät, im Sommer Slip-ons aus Leder zu Bermudas zu tragen.

Welche Accessoires sehen wir dieses Jahr an Männern?

Während Accessoires bis vor kurzem vor allem von Frauen getragen wurden, hat sich das schmückende Beiwerk in den vergangenen Saisons langsam seinen Weg in die Männermode gebahnt. «Schmuck wie Halsketten, Ohrstecker oder Ringe spielen für Männer eine immer wichtigere Rolle. Auch Nicki-Tücher und Krawatten», so Rollmann. Letzteres allerdings zu lässigen Outfits kombiniert und somit kein bisschen altbacken.

Lukas Blasberg sieht vor allem Taschen auf dem Trend-Radar: Vorbei ist die Zeit, in der Mann sein Hab und Gut in die Hosentaschen stopfen musste. Von großen, praktischen Shoppern für Alltag und Büro, über Mini Bags, die «kleine, stylische Akzente mit Fokus auf Attitude statt Stauraum» setzen bis hin zu Nylon-Taschen, die funktional, pflegeleicht und ideal für moderne Streetstyle-Looks sind.

Was sollten Männer 2025 im Kleiderschrank lassen?

Natürlich stellt sich neben der Frage nach angesagten Trends auch immer die Frage, welche Looks in dieser Saison nicht mehr angesagt sind. Auch wenn grundsätzlich natürlich gilt: Es darf getragen werden, was gefällt. Wer dennoch stilsicher durch die Saison kommen möchte, setzt auf entspannte Silhouetten.

Beide Experten sind sich einig, dass Skinny Jeans sowie enganliegende Jackets im Frühjahr/Sommer ausgedient haben. «Auch hochgekrempelte Hosen lassen wir jetzt ganz weg. Sagen wir einfach: Knöchel gelten, wie im 19. Jahrhundert, wieder als obszön», scherzt Lukas Blasberg.

Welche Farben sind jetzt angesagt?

Neben Silhouetten, einzelnen Keypieces und modischen No-Gos gibt es natürlich auch bestimmte Farben, die diese Saison besonders angesagt sind. Während leichte Pastelltöne in der Frauengarderobe schon längst zum wiederkehrenden Trend gehören, etablieren sie sich nun auch in der Männermode. «Helle und softe Naturtöne werden mit verblasstem Rosé, Salbei oder kühlen Aquatönen spannend. Neu sind tiefe Summerdarks wie Charcoal, Nachtblau, Oxblood und Palmgrün», so Winfried Rollmann.

Wie kann man aktuelle Trends in seine Business-Garderobe integrieren?

Wer auch im Büro seine sonst eher klassischen Looks ein wenig mehr Fashion-Appeal verleihen möchte, kann dies mit wenigen Handgriffen tun. «Oversized Sakkos lassen sich modern und komfortabel mit klassischen Hemden und Hosen kombinieren – die hat man ja schon im Schrank», rät Lukas Blasberg. Wer sich ein wenig mehr traut, dem rät Winfried Rollmann: «Das Kurzarmshirt mit offenem Kragen oder das gestrickte Polo geben leichten Business-Anzügen Fashion-Appeal». Aber auch Kurzarmhemden mit Hosen aus dem gleichen Stoff sieht der Experte als «Summer-Suit».

Welche Hosen-Trends setzen sich dieses Jahr durch?

Dass Hosen dieses Jahr nicht zu körperbetont geschnitten sind, wissen wir. Doch wie müssen sie aussehen, um im Trend zu liegen? «Gerade Formen mit etwas mehr Beinweite und Bundfalte gehören auf jeden Fall dazu. Definitiv werden auch vermehrt Bermudas und Shorts im Straßenbild zu sehen sein», so Rollmann.

Für alle, die nicht nur Chinos und Anzughosen tragen, sondern auch in Jeans unterwegs sind, weiß Lukas Blasberg die aktuellen Trends: «Double Denim ist angesagt. Der Canadian Tuxedo war zwar nie richtig aus der Mode, aber jetzt schmeißen wir uns wieder in Jeans». Und dabei ist es egal, ob in der gleichen Waschung oder nicht. Textur und Farbe dürfen variieren. «Wer noch weniger will, braucht zumindest eine Jeansjacke im Schrank!»