Aufschlagdruck, Effizienz und voller Fokus: Im zweiten Testspiel gegen die Niederlande zeigen die deutschen Volleyballerinnen, was in ihnen steckt. Ein positives Zeichen für die Aufgaben im Sommer.

Münster (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben im zweiten Testspiel des EM-Sommers starke Frühform gezeigt. In Münster besiegte die deutsche Auswahl die Niederlande klar mit 4:0 (25:14, 25:15, 25:23, 25:19). Vor dem Spiel hatten sich beide Teams darauf geeinigt, mindestens vier Sätze zu spielen.

Bundestrainer Giulio Bregoli setzte in der erneut ausverkauften Sporthalle Berg Fidel im Vergleich zum 3:1 im ersten Testspiel am Vortag auf eine neue Starting Six. Unter anderem Leana Grozer und Lina Alsmeier begannen. Bei den Niederländerinnen von Schwerin-Coach Felix Koslowski kamen erneut einige frühere und aktuelle Bundesligaspielerinnen zum Einsatz.

Das deutsche Team startete insbesondere im Aufschlag furios, war die deutlich effektivere Auswahl und lag schnell klar in Führung. Im zweiten Satz ging es vor 2.500 Fans so weiter. Die Niederländerinnen fanden im Block kein Mittel gegen die Angriffe von Grozer, Alsmeier und Emilia Weske. Dazu kamen viele Fehler im Aufbauspiel.

Im dritten Durchgang waren die Gäste erstmals ebenbürtig und führten länger. Doch in der entscheidenden Phase sorgte Grozer mit zwei Punkten für den Sieg. Auch im vierten Satz war die DVV-Auswahl überlegen.

Schwere Gruppe bei der EM

Ab Anfang Juni steht für das Team die Nationenliga an. In der Gruppenphase geht es in zwölf Spielen in sechs Wochen um den Einzug ins Viertelfinale. Im Vorjahr konnte sich Deutschland für die Finalrunde qualifizieren, die dieses Mal in Macao (China) stattfindet.

Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August, wo die DVV-Auswahl eine schwere Gruppe mit Polen und Gastgeber Türkei erwischt hat.