Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurts Mario Götze hat sich im Rückspiel des Viertelfinales in der Europa League verletzt. Der 32 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 griff sich nach einem Zweikampf an den rechten hinteren Oberschenkel. Er musste in der 17. Minute ausgewechselt werden. Mit gesenktem Kopf verließ Götze den Platz in der Partie gegen Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League.

Über die Art der Verletzung war zunächst nichts bekannt. Auch nicht, ob er am kommenden Sonntag im Meisterschaftsspiel beim FC Augsburg wieder einsatzfähig sein wird.

Für Götze wechselte Trainer Dino Toppmöller Fares Chaibi ein. Im Hinspiel in London hatte die Eintracht ein 1:1 erreicht. Zuvor hatte Götze im Rückspiel des Achtelfinales gegen Ajax Amsterdam mit zwei Toren maßgeblichen Anteil am 4:1-Heimsieg gehabt nach dem 2:1 beim niederländischen Traditionsclub im Hinspiel.