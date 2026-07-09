Das Skiteam der USA trauert um einen ehemaligen alpinen Weltcup-Fahrer. Was über den Tod von TJ Lanning bekannt ist.

Park City (dpa) – Der frühere alpine Skirennläufer Thomas «TJ» Lanning ist tot. Wie der Skiverband der USA mitteilte, starb der Speed-Spezialist im Alter von 41 Jahren. Nähere Angaben zu den Umständen seines Todes machte der Verband nicht. «Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen alpinen Skifahrer und Trainer des US-Ski-Teams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfzeit hinausreichte», teilte der Verband auf X mit.

Der einstige Top-Ten-Fahrer Lanning war auf die Disziplinen Abfahrt, Super-G und Kombination spezialisiert. Bei einem schweren Rennunfall im November 2009 bei der Abfahrt im kanadischen Lake Louise erlitt er einen Halswirbelbruch und kugelte sich das linke Knie aus. Anschließend musste er seine Karriere beenden und wurde Trainer.