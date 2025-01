Früherer Fecht-Weltmeister Joppich wird Bundestrainer

Peter Joppich holte als Aktiver fünf WM-Titel. Nun soll er seine Erfahrung an die deutschen Florettfechterinnen weitergeben.

Berlin (dpa) – Ex-Weltmeister Peter Joppich soll die deutschen Florett-Fechterinnen auf die Olympischen Spiele 2028 vorbereiten. Wie der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) mitteilte, wird der 42-Jährige seine Arbeit noch in diesem Monat aufnehmen. Joppich, der seine aktive Karriere vor drei Jahren beendete, stehen am Stützpunkt in Tauberbischofsheim die im vergangenen Jahr verpflichteten Hannes Jetz und Andrea Baldini (Italien) gleichberechtigt zur Seite.

«Ich freue mich sehr auf das Trainerteam. Mit Andrea hatte ich über viele Jahre heiße Duelle. Nun gilt es, zusammen mit Hannes Jetz das Damenteam weiter zu stärken und mittelfristig für Los Angeles 2028 eine schlagkräftige Truppe, bestehend aus arrivierten Kräften sowie jungen Talenten, aufzubauen», sagte der fünfmalige Weltmeister Joppich laut Mitteilung.

Mit der Verpflichtung Joppichs habe der DFeB seine Neustrukturierung im Trainerbereich für den Olympiazyklus 2025 bis 2028 abgeschlossen, sagte Sportdirektor Tobias Kirch. «Nun muss die neue Struktur gelebt und gearbeitet werden. Dann werden bereits mittelfristig signifikante Veränderungen festzustellen sein», erklärte Kirch.