Du hast 250 Gramm Kirschen und Lust auf etwas Neues? Dieses Hähnchen-Rezept von Annalena Bokmeier bringt fruchtige Frische auf den Tisch – und sorgt für Überraschung bei Gästen.

Münster (dpa/tmn) – Als ein Sommergericht zum Genuss im Freien stellt sich Kochbuchautorin Annalena Bokmeier ihr «Hähnchen in Balsamico-Kirsch-Soße» vor. Es stammt aus ihrem Buch «Rezepte aus dem Cottage Garden». Dabei kommen die entsteinten Kirschen direkt mit in Bräter oder feuerfeste Pfanne – genau wie Gemüsebrühe, Balsamicoessig und Granatapfelsirup.

«Ist der nicht im Haus, kann Ahornsirup zum Einsatz kommen», empfiehlt Bokmeier. Ist alles einmal aufgekocht, kommen Kräuter hinzu und das Gericht gart noch etwa eine halbe Stunde fertig. «Wer es abbinden möchte und sich eine dickflüssigere Soße wünscht, kann am Schluss noch Speisestärke hinzugeben», sagt Annalena Bokmeier. «Hier sollte man drauf achten, dass man diese vorher wirklich gut in Wasser auflöst.» Wozu warten, wer 250 g Kirschen parat hat, kann mit dem Kochen starten.

Zutaten für 4 Portionen:

800 g Hähnchenober-/unterkeulen

Salz

Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

250 g Kirschen

2 Zweige Thymian

2 Zweige Rosmarin

2 EL Olivenöl

100 ml Gemüsebrühe

3 − 4 EL Balsamicoessig

1 EL Granatapfelsirup (alternativ Ahornsirup)

1 TL Speisestärke nach Belieben

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Hähnchenkeulen rundherum mit Salz und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer würzen. Schalotten schälen und grob würfeln. Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Kirschen waschen und entsteinen. Kräuter abbrausen, trocken tupfen, Blättchen und Nadeln abzupfen. Öl in einem Bräter oder einer ofenfesten Pfanne erhitzen. Hähnchen darin von beiden Seiten 3 Minuten scharf anbraten. Schalotten und Knoblauch zugeben und kurz mitbraten. Kirschen zufügen, dann Gemüsebrühe, Balsamicoessig und Granatapfelsirup zugießen. Alles einmal aufkochen, die Kräuter in der Soße verteilen und alles im Ofen ca. 30 Minuten fertig garen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nach Belieben Speisestärke mit 2 EL Wasser glatt rühren, in die Soße einrühren und diese auf dem Herd nochmals aufkochen, um sie abzubinden.