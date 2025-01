Fruchtig oder würzig: So geben Sie Essig eine besondere Note

Aromatisierten Essig kann man kaufen - oder ganz einfach selbst herstellen. Alles, was Sie brauchen, sind leckere Zutaten und ein bisschen Geduld.

Bonn (dpa/tmn) – Das Prinzip ist simpel, das Ergebnis lecker – und auch als besonderes Mitbringsel geeignet. Folgende Zutaten brauchen Sie laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) für Ihre individuelle Essigmischung:

einen guten Speise-Essig

Geschmackszusätze nach eigenem Gusto: Das können unbehandelte und trockene Kräuter, Gewürze, Früchte, Knoblauch, Zwiebeln, essbare Blüten oder Beeren sein.

Tipp: Wer es mediterran mag, wählt zum Beispiel Rosmarin, Knoblauch, Pfefferkörner und Chili. Fruchtige Aromen für einen Salatessig bringen Beeren, eine frisch-würzige Geschmacksnote erhält man mit Limette und Thymian.

Und so geht es: Mischen Sie den Essig und die Zusätze in einer sterilisierten Flasche, die Sie fest verschließen. Diese muss dann mindestens eine Woche an einem kühlen, dunklen Ort ruhen. Danach filtern Sie die Aromazutaten ab und bewahren den Essig möglichst kühl und dunkel auf.