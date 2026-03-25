Mit Weizen, Gerste oder Dinkel gelingt Ostergras blitzschnell. Wie man in nur zehn Tagen ein frisches, grünes Nest für Eier, Hasen & Co. zaubert – und sogar Haustiere profitieren.

Frankfurt am Main (dpa/tmn) – Ob im Osterkörbchen oder als frische Deko auf dem Tisch: Grünes Ostergras gehört für viele zum Osterfest dazu. Und das Beste: das zarte Grün lässt sich ganz einfach selbst ziehen. Wer jetzt anfängt, hat pünktlich zu Ostern frische Halme für die eigene Dekoration.

Nach Angaben des Industrieverbandes Agrar (IVA) kann man auch noch etwa zehn Tage vor den Feiertagen damit beginnen. Verwendet werden dafür keine klassischen Rasenmischungen, sondern vor allem Weizen-, Gersten- oder Dinkelsamen. Deren Keimlinge wachsen innerhalb von acht bis zehn Tagen auf etwa 10 bis 15 Zentimeter heran – ideal für das Osterkörbchen.

So gelingt die Aussaat

Für die Aussaat genügen einfache, unbehandelte Getreidekörner. Aufgepasst: Bei Samentütchen aus dem Gartencenter sind oft Grasarten enthalten, etwa das Wiesen-Lieschgras. Das braucht allerdings einige Wochen, bis es dicht und buschig ist.

Wer später dran ist, kann alternativ zu Kresse greifen: Sie erreicht bereits nach vier bis sechs Tagen eine Höhe von rund fünf Zentimetern und eignet sich nicht nur als Dekoration, sondern auch zum Verzehr beim Osterfrühstück.

Als Substrat kann man sowohl Blumenerde als auch Watte nutzen, wobei für Kresse Watte die bessere Wahl ist. Das Substrat in einen tiefen Teller oder eine flache Schale geben und befeuchten, anschließend die Samen gleichmäßig und dicht darauf verteilen.

Sollen die Getreidekörner schneller keimen, kann man sie über Nacht in Wasser einweichen. Am nächsten Tag das Wasser abgießen und die Körner mit klarem Wasser abspülen. Bei Erde zum Schluss eine dünne Schicht über den Samen verteilen und leicht andrücken – bei Watte ist das nicht nötig.

Wo gedeiht Ostergras gut?

Das Ostergras wächst am besten an einem hellen Ort – etwa auf der Fensterbank. In den Tagen nach der Aussaat sollte das Substrat feucht gehalten werden. Staunässe aber bitte vermeiden, da sich sonst Schimmel bilden kann.

Wenn das Ostergras schon vor den Feiertagen stark gewachsen ist, lässt es sich problemlos mit einer Schere kürzen. Alternativ kann ein kühlerer Standort das Wachstum verlangsamen.

Übrigens: Nach dem Dekoeinsatz zu Ostern muss das Gras nicht in der Tonne landen. Katzen, Meerschweinchen und andere Nager lieben das frische Grün. Mehrjährige Gräser wie Wiesen-Lieschgras kann man nach Ostern einfach in den Garten pflanzen.