Was macht Thomas Müller nach seinem verkündeten Abschied vom FC Bayern zum Saisonende? Auch nach dem 2:2 gegen Dortmund wird munter spekuliert und diskutiert.

München (dpa) – Was macht Thomas Müller im Sommer, wenn seine Zeit beim FC Bayern München nach 25 Jahren endet? Spielt er irgendwo anders weiter? Hört er ganz auf? «Ich bin überzeugt, dass es nicht zu Ende ist und er die Energie hat, was Neues anzugreifen», sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund nach dem 2:2 der Münchner gegen Borussia Dortmund bei «Sky90». Spekuliert wird beim 35-jährigen Müller unter anderem über einen Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer.

«Egal wo, er wird diesen Verein bereichern»

«Er macht sich Gedanken», berichtete Freund, der an den Gesprächen der sportlichen Leitung zum Müller-Aus beim deutschen Rekordmeister beteiligt war. «Egal, wo er hingeht, er wird diesen Verein bereichern», glaubt der 47 Jahre alte Österreicher. Wie Müller trainiere und lebe spricht für Freund für eine Fortsetzung der Spieler-Laufbahn über das Saisonende hinaus.

Wissen langjährige Teamkollegen schon mehr? «Ich habe das Gefühl, dass er immer noch viel Spaß am Fußball hat», äußerte Joshua Kimmich, der zudem verriet. «Thomas und ich haben uns das eine oder andere Mal unterhalten.»

«Mal schauen, was er für Pläne hat»

Konkreter wurde der Nationalmannschafts-Kapitän aber nicht. Dem Team habe Müller noch keine Entscheidung kommuniziert, sagte der 30-jährige Kimmich. «Er hat noch nichts gesagt. Mal schauen, was er für Pläne hat.»

Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen sprach vor dem Spiel bei Sky auch über eine vom Club durchaus gewollte Müller-Rückkehr in einer anderen Funktion nach der Spielerzeit. «Es gibt womöglich auch noch viele andere Möglichkeiten für Thomas Müller in diesem Club auch weit über die aktive Karriere hinaus.»