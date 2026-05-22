«Freude-Maschine»: So war die letzte Colbert-Show

In den USA ist er eine Instanz - seine TV-Show wurde jetzt trotzdem abgesetzt. Stephen Colbert pur ein letztes Mal.

New York (dpa) - Rund 1.800 Sendungen, elf Jahre Late-Night-TV: Stephen Colbert ist einer der bekanntesten Comedians in den Vereinigten Staaten. Er prägte das Format der Nacht-Show, das auch das deutsche Fernsehen beeinflusste. Unfreiwillig moderierte er jetzt seine letzte Sendung «Late Show» im Sender CBS.

So lief die gut einstündige Ausgabe ab:

Zu Beginn platzierte Colbert (62) keine politische Spitze und auch keine Spitze gegen den eigenen Sender, sondern seinen Dank. Es habe ihm Freude bereitet, die Show präsentiert zu haben, sagte er in die Kameras. «Tatsächlich nennen wir diese Show die Freude-Maschine», sagte der 62-Jährige in Anzug mit Krawatte. Die Sendung verlief im Groben so, wie sie immer war: Der Comedian spießte an seinem Schreibtisch mit Kaffeetasse aktuelle Nachrichten auf, während seine Musik-Band die Show begleitete.

Stars, Comedians und Promis waren dabei. Im Publikum saß zum Beispiel Paul Rudd («Ant-Man»), der Colbert Bananen anbot. Dieser hatte zu seinem Abschied eher auf eine goldene Uhr gehofft.

Die Frage, was er nach der Show tun werde, kommentierte Colbert mit einem Wort: «Drogen».

Die Showcrew tat zunächst so, als ob der Papst sein letzter Gast sein würde. Der sei aber unzufrieden mit der Auswahl der Hotdogs bei der Gästebetreuung gewesen, witzelte das Team. Dann kam tatsächlich: Beatles-Legende Paul McCartney.

Der Musikstar (83) plauderte mit Colbert über frühere Auftritte und dann wurde es ein stückweit politisch. McCartney sagte auf Colberts Frage, wie der Brite Amerika vor Jahrzehnten bei Auftritten wahrgenommen habe: «Als das Land der Freiheit, die größte Demokratie.» Er schob nach - «hoffentlich ist es das immer noch.»

Das Ende war Science-Fiction-inspiriert: Colbert wurde zunächst von einer Art grünem All-Loch aufgesogen. Ganz zum Schluss sang er wieder auf der Studiobühne mit McCartney den legendären Beatles-Song «Hello, Goodbye» aus den 1960ern. Dann kam wieder das grüne All-Loch - von Colberts Show blieb eine am Ende nur noch eine kleine Schneekugel übrig.

Colbert hatte die «Late Show» 2015 von David Letterman übernommen, der sie 1993 gestartet hatte. Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS überraschend angekündigt, die Show abzusetzen, offiziell aus «rein finanziellen Gründen». Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf US-Präsident Donald Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde.