Fast zur gleichen Zeit beenden zwei deutsche Tennisspielerinnen ihre Erstrundenpartien in Roland Garros - mit unterschiedlichem Ausgang.

Paris (dpa) – Tennisspielerin Eva Lys hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere die zweite Runde bei den French Open erreicht. Die 24-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch in Paris gegen die Kroatin Petra Marcinko mit 6:3, 6:0 durch. Ihre nächste Gegnerin ist die an Nummer 18 gesetzte Rumänin Sorana Cirstea.

Für Tatjana Maria kam dagegen beim zwölften Start in Roland Garros zum zehnten Mal das Aus in der ersten Runde. Die 38-Jährige musste sich der favorisierten Belgierin Elise Mertens mit 5:7, 0:6 geschlagen geben.

Lys stark beim Return und etwas wackelig beim Aufschlag

Für Lys war es der vierte Sieg im zwölften Match in diesem Jahr. Die Hamburgerin hatte sich in ihrem ersten Auftritt Anfang Januar beim United Cup eine Knieverletzung zugezogen. Eine wochenlange Zwangspause und anschließende Probleme mit dem Spielrhythmus waren die Folge.

Bei ihrem Erstrundensieg in Paris zeigte sich die Australian-Open-Achtelfinalistin des Vorjahres vor allem im Returnspiel bei Marcinkos Aufschlag stark. Bei ihrem eigenen Service wackelte Lys im ersten Satz, steigerte sich aber in Durchgang zwei. Außerdem profitierte die Deutsche von vielen Fehlern ihrer Gegnerin.