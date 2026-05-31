Marta Kostjuk und Sand - das ist zurzeit eine Erfolgsgeschichte. In Paris setzt die Ukrainerin ihre Siegesserie fort. Auch die Rumänin Sorana Cirstea ist weiter.

Paris (dpa) - Die Ukrainerin Marta Kostjuk hat als erste Tennisspielerin das Viertelfinale der diesjährigen French Open erreicht. Die 23-Jährige setzte sich im Achtelfinale gegen die Polin Iga Swiatek mit 7:5, 6:1 durch und darf weiter auf ihren ersten Grand-Slam-Turniersieg hoffen. Kostjuk hat auf der Tour nun 15 Siege in Serie auf Sand errungen.

«Ich stehe immer noch unter Schock», sagte Kostjuk im Interview auf dem Court Philippe Chatrier nach dem Sieg gegen die viermalige French-Open-Gewinnerin Swiatek. In der Runde der besten Acht trifft sie auf ihre Landsfrau Elina Switolina oder die Schweizerin Belinda Bencic.

Ebenfalls im Viertelfinale steht Sorana Cirstea (36). Die Rumänin, die in der zweiten Runde die Hamburgerin Eva Lys besiegt hatte, kam durch ein 6:3, 7:6 (7:4) gegen Wang Xiyu aus China weiter.