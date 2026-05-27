Nur eine deutsche Einzelspielerin ist beim Sandplatz-Spektakel in Paris in der dritten Runde. Für Eva Lys kommt das Aus gegen eine gesetzte Rumänin.

Paris (dpa) – Tennisspielerin Eva Lys hat die dritte Runde der French Open verpasst. Die 24-Jährige musste sich in ihrem Zweitrundenmatch der an Nummer 18 gesetzten Rumänin Sorana Cirstea mit 3:6, 0:6 geschlagen geben.

Die Hamburgerin war in ihrer Karriere einmal über die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen: bei ihrem sensationellen Achtelfinal-Einzug bei den Australian Open im Vorjahr als Lucky Loserin.

Damit ist von den in diesem Jahr in Roland Garros gestarteten deutschen Einzelspielerinnen nur noch Tamara Korpatsch im Rennen. Die Hamburgerin Korpatsch (31) besiegte die Chinesin Wang Xinyu mit 6:2, 2:6, 6:3. Nächste Gegnerin der Hamburgerin ist die an Nummer sieben gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina.