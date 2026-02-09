Livigno (dpa) – Wie schon bei den Olympischen Winterspielen 2022 in China hat Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud auch diesmal Eileen Gus Traum von ihrer ersten Goldmedaille im Slopestyle platzen lassen. Ein Sturz im dritten Versuch machte Gus Chance auf den ersten Platz zunichte. Zuvor hatte die Schweizerin Gremaud der 22-Jährigen, die auch wegen ihrer beiden Olympiasiege 2022 im Big Air und der Halfpipe als Superstar der Szene gilt, die Spitzenposition um 0,38 Punkte entrissen.

«Ich finde es irgendwie witzig, dass wir bei beiden Olympischen Spielen nur einen halben Punkt auseinander lagen», sagte Gu. Dies sei ein Zeichen für das Wachstum dieses Sports. «Am schwierigsten war es, all die Jahre konstant zu bleiben. Die letzten vier Jahre waren wirklich hart für mich, um ehrlich zu sein. Ich hatte mit Verletzungen, einer Auszeit vom Skifahren und dann noch mit mentalen Dingen zu kämpfen.»

Die für China startende Gu kam in den USA auf die Welt. «Manchmal fühlt es sich an, als trüge ich die Last zweier Länder auf meinen Schultern», sagte sie. «Immer noch mein Bestes zu geben und diese Leidenschaft für den Sport zu bewahren. Genau das liegt mir am Herzen und ich bin sehr glücklich, das heute zu vertreten.»

Beim Slopestyle absolvieren die Athletinnen einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen und zeigen dabei möglichst schwierige Tricks. Bewertet wird in drei Durchgängen der jeweils beste Versuch.