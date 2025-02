Frauen-Trainer Horsch verlässt Werder Bremen am Saisonende

Bremen (dpa/lni) – Die Fußball-Frauen des SV Werder Bremen müssen sich einen neuen Trainer suchen. Einen Tag nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale teilte der Verein mit, dass Trainer Thomas Horsch nach der Saison den Verein verlassen wird.

Clemens Fritz: «Müssen wir natürlich akzeptieren»

«Thomas hat in den letzten vier Jahren zusammen mit Birte Brüggemann ein sehr starkes Fundament bei den Werder-Frauen gelegt und hat ein Team entwickelt, das sich in der Bundesliga etabliert hat», sagte Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball, in einer Club-Mitteilung: «Seine nun getroffene Entscheidung müssen wir natürlich akzeptieren und auch respektieren.»

Der gebürtige Bremer Horsch hatte über lange Zeit bei Werder in den verschiedenen Positionen gearbeitet, unter anderem auch als Co-Trainer bei den Männern in der Bundesliga. «Ich hatte achteinhalb tolle Jahre bei Werder, zunächst bei den Männern in der 3. Liga, dann in der Bundesliga und jetzt die letzten vier Jahre bei den Frauen. Das ist eine Zeit, die ich nie vergessen werde und aus der ich ganz viel mitnehmen werde», sagte Horsch. Jetzt sei der Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen.