Damit hat kaum einer gerechnet: Die deutschen Turnerinnen gewinnen bei der Heim-EM in Leipzig Silber im Team. In den kommenden Tagen warten weitere Medaillenchancen.

Leipzig (dpa) – Die deutschen Turnerinnen um Jung-Star Helen Kevric haben bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig überraschend die Silbermedaille gewonnen. Bei der zugleich als Team-Entscheidung ausgetragenen Qualifikation zum Auftakt der Heim-Titelkämpfe kam die 17-jährige Stuttgarterin gemeinsam mit Karina Schönmaier, Lea Marie Quaas (beide Chemnitz), Silja Stöhr (Heddesheim) und Janoah Müller (Haßloch) im Vierkampf auf 158,396 Punkte.

Den Titel sicherte sich wie im Vorjahr Italien mit 161,930 Zählern. Dritter wurde Frankreich mit 156,728 Punkten. Bei der vergangenen Heim-EM 2022 in München hatte zuletzt das deutsche Team in der Besetzung Kim Bui, Elisabeth Seitz, Emma Malewski, Sarah Voss und Pauline Schäfer-Betz Bronze gewonnen.

Kevric und Schönmaier in insgesamt fünf Finals

Kevric, im vorigen Jahr in Paris Olympia-Achte im Mehrkampf sowie Sechste am Stufenbarren, erreichte auch das Mehrkampf-Finale sowie die Medaillenentscheidung am Stufenbarren. An ihrem Spezialgerät war sie die Beste der Ausscheidung mit 14,766 Punkten und kann sich berechtigte Gold-Hoffnungen machen. Vor der Zweiten, Nina Derwael aus Belgien, hatte Kevric 0,366 Zähler Vorsprung. Im Mehrkampf wurde die Stuttgarterin mit 53,932 Punkten Dritte.

Karina Schönmaier qualifizierte sich als Beste mit der Durchschnittsnote von 13,833 Punkten für zwei Sprünge für das Finale, mit 13,200 Zählern als Sechste für den Endkampf am Boden sowie im Mehrkampf als Achte mit 52,032 Zählern.