Das erste Ziel ist erreicht: Die deutschen Turnerinnen stehen bei den EM mit tollen Aussichten im Team-Finale. Helen Kevric glänzt dabei am Stufenbarren. Der erste Titel geht nach Russland.

Zagreb (dpa) – Deutschlands Turnerinnen sind bei der ersten Entscheidung der Europameisterschaften in Zagreb wie erwartet leer ausgegangen, haben aber zum Abschluss im Team-Wettbewerb Medaillenchancen. Die Chemnitzerin Lea Marie Quaas war mit 51,132 Punkten als 16. beste deutsche Vierkämpferin.

Den Titel gewann Topfavoritin Angelina Melnikowa aus Russland mit 55,932 Punkten. Die Mehrkampf-Weltmeisterin führte auch das Team zu Platz eins in der Qualifikation für das Finale am Sonntag. Die russischen Turnerinnen dürfen in Zagreb nur ohne Flaggen, Hymne und jegliche nationalen Symbole antreten und werden als «World Gymnastics 2» geführt. Gleiches gilt für Belarus, das als «World Gymnatics 1» antritt.

Die deutschen Medaillenchancen

Auch die deutsche Riege mit Mehrkampf-Meisterin Silja Stöhr (Heddesheim), Helen Kevric (Stuttgart) sowie Karina Schönmaier, Lea Marie Quaas und Pauline Schäfer-Betz (alle Chemnitz) kämpft zum EM-Abschluss als Vierte der Qualifikation um eine Medaille. Zugleich hat das Quintett damit die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Oktober in Rotterdam sicher.

Im vorigen Jahr hatte die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) Silber hinter Italien gewonnen. Ein russisches Team war zuletzt 2018 bei einer EM am Start.

Rund lief es für die deutschen Turnerinnen auch in der Qualifikation für die kommenden Finals an den Einzelgeräten am Samstag. Überragend war der Vortrag von Kevric am Stufenbarren, wo sie als Beste mit 14,766 Punkten Goldkandidatin ist. Am Sprung zog Titelverteidigerin Schönmaier mit 14,016 Zählern als Zweitbeste in den Endkampf ein. Ex-Weltmeisterin Schäfer-Betz qualifizierte sich mit 13,500 Punkten für das Finale am Schwebebalken.