Ein Mann fährt mit dem Auto seine Frau und seine kleine Tochter an - die Polizei vermutet einen Sorgerechtsstreit. Der Fall hatte womöglich einen Vorlauf.

Passau (dpa) - Nach der Fahrt eines Mannes in eine Menschengruppe in Passau gibt es weitere Hinweise auf eine Beziehungstat. «Im Zusammenhang mit seiner Frau gab es in der Vergangenheit bereits Anlass für ein polizeiliches Tätigwerden», sagte ein Polizeisprecher.

Unter den fünf Verletzten sind die 40 Jahre alte Frau und die fünfjährige Tochter des Mannes. Bereits am Vortag hatten die Beamten mitgeteilt, dass nach ersten Erkenntnissen ein Sorgerechtsstreit Hintergrund für die Fahrt eines 48 Jahre alten Irakers gewesen sein könnte.

Ehefrau weiter im Krankenhaus

Die Frau wird nach dpa-Informationen Angaben weiter im Krankenhaus behandelt, es besteht aber keine Lebensgefahr. Die vier anderen Verletzten sind demnach bereits teilweise aus dem Krankenhaus entlassen.

Neben der Tochter handelte es sich um drei Frauen im Alter zwischen 18 und 52 Jahren. Dem Vernehmen nach erlitten sie unter anderem Verletzungen wie Schürfwunden und Prellungen. In welcher Beziehung die anderen Verletzten zu der Familie standen, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Entscheidung über Haftfrage

Der Mann war nach der Tat festgenommen und vernommen worden. Ob er sich zur Tat äußerte, ist nicht bekannt. Am Nachmittag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet. Der Vorwurf lautet nach derzeitigem Erkenntnisstand vorläufig auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernahm zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen.

Der Mann wie auch seine Frau und die Tochter leben laut Polizei im Raum Passau. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Wagen in einer Straße nahe dem Hauptbahnhof der Dreiflüssestadt in die Personengruppe auf dem Gehweg gefahren. Ein Vorgarten wurde beschädigt. Die Polizei ging rasch davon aus, dass der Mann das Fahrzeug bewusst in die Personengruppe gelenkt hatte.