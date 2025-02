Frau in Hamburg mit Messer getötet - Polizei nimmt Mann fest

Hamburg (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Fund einer toten Frau hat die Hamburger Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Frau, deren Identität noch ungeklärt sei, wurde in der Wohnung des 25-Jährigen im Stadtteil Hoheluft-West gefunden, wie die Polizei mitteilte. Es gebe Hinweise, dass sie gewaltsam zu Tode kam.

Zuvor soll der tatverdächtige Deutsche in der Nacht zum Dienstag auf eine Verwandte im Stadtteil Marienthal eingestochen haben. Die 51-Jährige und ein 40-jähriger Mitbewohner, der ihr zu Hilfe kam, wurden in der Wohnung der Frau verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 25-Jährige sei noch in der Wohnung festgenommen worden. Er habe sich bei der Tat ebenfalls verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Anschließend überprüften die Beamten die Wohnung des 25-Jährigen im Stadtteil Hoheluft-West. Dort fanden sie die tote Frau. Die Mordkommission ermittelt.