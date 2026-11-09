Fünfmal Olympiasieger, nun Präsidenten-Kandidat: Teddy Riner will sich nicht auf seine Rolle als Sportler beschränken. Hängt er den Judosport dafür an den Nagel?

Paris (dpa) – Frankreichs Star-Judoka Teddy Riner tritt als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr an. «Ich habe beschlossen, mich an der Seite der Französinnen und Franzosen zu engagieren und deshalb für das Amt des Präsidenten der Republik zu kandidieren», sagte der fünfmalige Olympiasieger im Interview mit der französischen Zeitung «Le Parisien».

«Ich bin nicht nur ein Judoka», stellte Riner fest. Er wollte nicht nur auf den Status eines Champions oder Sportlers reduziert werden, der sich damit zufriedengeben solle, auf das Siegerpodest zu steigen und zu allem anderen nichts zu sagen zu haben. Die Ereignisse in diesem Herbst hätten ihn zur Kandidatur bewogen, «die Wut, die Besorgnis und das Gefühl, dass niemand darauf eingeht». In Frankreich finden seit Wochen große Sozialproteste statt.

Als Präsident zu den Olympischen Spielen in Los Angeles?

Auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 würde der aktuell 37-Jährige auch als Präsident nicht verzichten wollen, «sofern das Amt es mir erlaubt und die Französinnen und Franzosen mir dies gestatten».

Auf die Frage, ob der Judo-Star auf den harten Wahlkampf vorbereitet sei, antwortete der mehr als zwei Meter große Riner: «Aber Schläge einzustecken, das ist, wissen Sie, mein Beruf.» Davor habe er keine Angst. Und wer Schläge einstecken könne, wisse auch, wie man austeilt.

Riner führte aus, dass er sich weder dem linken noch dem rechten Lager zugehörig fühle und nicht an eine bestimmte Wählerschaft richte, sondern an «an alle Französinnen und Franzosen, an die Jungen, an die Nichtwähler, an alle, die groß träumen wollen».

Was braucht Riner für die Wahl?

Alle Erwachsenen mit französischer Staatsbürgerschaft können zu der Präsidentschaftswahl antreten, wenn sie ihren Pflichten zu zivilen oder militärischem Dienst nachgekommen sind. Um am Ende auf dem Wahlzettel zu landen, sind allerdings noch 500 Unterschriften gewählter Vertreter sowie Vermögens- und Interessennachweise notwendig. Riner sagte dazu, in einer Demokratie sollte dies keine Hürde sein. Laut «Parisien» schaltet er nun seine Kampagnen-Webseite frei unter dem Slogan: «Das Frankreich, das wir wollen».