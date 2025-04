Orlando (dpa) – Wie Dennis Schröder mit den Detroit Pistons steht auch Franz Wagner mit den Orlando Magic in den NBA-Playoffs vor dem frühen Aus. Die Magic verloren ihr zweites Heimspiel gegen die Boston Celtics mit 98:107 (48:53) und liegen in der Erstrundenserie mit 1:3 Siegen zurück. Das nächste Spiel der Best-of-seven-Serie der nordamerikanischen Basketballliga findet am Dienstag (Ortszeit) in Boston statt, bei einer Niederlage ist die Saison für die Magic und Wagner beendet.

Wagner präsentierte sich mit 24 Punkten, sieben Assists und sechs Rebounds erneut vielseitig, hatte aber wie die gesamte Serie schon mit seinem Distanzwurf zu kämpfen, nur zwei seiner sieben Dreier versenkte der Flügelspieler. In einer stets engen Partie zogen die Celtics in der Schlussphase davon: Mit einem 10:1-Lauf setzten sich die Gäste zwei Minuten vor Spielende auf 102:92 ab. Jayson Tatum führte die Celtics mit 37 Punkten und 14 Rebounds an, bester Werfer Orlandos war Paolo Banchero mit 31 Zählern.

Auch Doncic und James mit dem Rücken zur Wand

Auch die Los Angeles Lakers um das Superstar-Duo LeBron James und Luka Doncic sind eine Niederlage vom Playoff-Aus entfernt. Mit 113:116 (58:61) zogen die Lakers bei den Minnesota Timberwolves den Kürzeren und liegen in ihrer Serie ebenfalls mit 1:3 Siegen zurück. Die Gäste gingen mit einer Zehn-Punkte-Führung in den Schlussabschnitt, verloren dieses Viertel aber mit 19:32.

Dort erzielte US-Nationalspieler Anthony Edwards 14 seiner 43 Punkte, an der Freiwurflinie besorgte der Flügelspieler der Timberwolves bei zehn Sekunden auf der Uhr den Endstand. In der Schlusssekunde vergab Austin Reaves für die Lakers den Dreier zum Ausgleich. Doncic war mit 38 Zählern bester Werfer der Lakers, traf im Schlussviertel aber nur einer seiner sechs Würfe aus dem Feld. James verfehlte mit 27 Zählern, zwölf Rebounds und acht Assists nur knapp ein Triple-Double.

Die Indiana Pacers sind in ihrer Serie gegen die Milwaukee Bucks ebenfalls mit 3:1 nach Siegen in Führung gegangen, mit 129:103 (63:52) hatten die Pacers auswärts keine Probleme. Gleich acht Pacers-Spieler punkteten zweistellig, US-Nationalspieler Tyrese Haliburton führte Indiana mit 17 Punkten, 15 Assists und acht Rebounds an. Bei den Bucks stemmte sich Superstar Giannis Antetokounmpo mit 28 Zähler und 15 Rebounds gegen die Niederlage.