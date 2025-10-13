Die Schweiz und Frankreich hätten sich als erste europäische Teams ein WM-Ticket sichern können, beide müssen aber noch warten. Gleiches gilt für Belgien - trotz Doppelpacker Kevin De Bruyne.
Lesezeit 1 Minute
Ljubljana (dpa) – Frankreich und die Schweiz haben die vorzeitige Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft verpasst. Ohne den angeschlagenen Kylian Mbappé kamen die Franzosen nicht über ein 2:2 (0:1) auf Island hinaus. Die Schweizer konnten ebenfalls nicht gewinnen und spielten 0:0 in Slowenien.