WM-Qualifikation Frankreich fährt dank Mbappé zur WM - Ronaldo sieht Rot dpa 13.11.2025, 20:16 Uhr

i Frankreich - Ukraine Christophe Ena. DPA

Die Franzosen sichern sich genau zehn Jahre nach den Terroranschlägen von Paris das WM-Ticket. Portugal muss nach einer Pleite gegen Irland zittern, schlechte Nachrichten gibt es auch für Italien.

Paris (dpa) - Die französische Nationalmannschaft fährt nach einem Heimsieg über die Ukraine zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Frankreich sicherte sich in Gruppe D mit dem 4:0 (0:0) in Paris das direkte WM-Ticket und feierte genau zehn Jahre nach den furchtbaren Anschlägen in der Hauptstadt ein Fußballfest.







Artikel teilen

Artikel teilen