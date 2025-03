Dortmund (dpa) – Bei der Frage nach dem eigenen Personal hatte wohl niemand mit einem Spruch von Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac zu seinem alten Verein FC Bayern München gerechnet. Im Gegensatz zum Rekordmeister kam der in dieser Saison personell schon arg gebeutelte BVB in der abgelaufenen Länderspielpause ungeschoren davon.

«Alle sind gesund zurück», frohlockte Kovac am Freitag über seine Nationalspieler und konnte sich dann einen Spruch in Richtung FC Bayern nicht verkneifen. «Wie man sieht, gibt es in anderen Clubs auch andere Fälle», sagte Kovac.

Svensson und Chukwuemeka wieder zurück im BVB-Kader

Bei den Bayern kamen Alphonso Davies und Dayot Upamecano verletzt von ihren Nationalteams zurück. Davies zog sich im Einsatz für Kanada sogar einen Kreuzbandriss zu und wird mehrere Monate ausfallen.

Beim BVB sorgte die Pause hingegen dafür, dass die zuletzt verletzten Daniel Svensson und Carney Chukwuemeka laut Kovac «wieder dabei» und Kandidaten für einen Einsatz am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 (17.30 Uhr/DAZN) sind.