Die NBA zieht ein technisches Foul gegen den Basketball-Star der Los Angeles Lakers zurück und verhindert so eine automatische Sperre. Es ist nicht die erste Rettung für den führenden Scorer der Liga.

Los Angeles (dpa) – NBA-Star Luka Doncic darf nun doch im Spitzenspiel seiner Los Angeles Lakers bei den Detroit Pistons in der Nacht auf Dienstag mitmischen. Wie die Profiliga am Sonntagabend bekanntgab, zog sie ein technisches Foul gegen den Slowenen zurück und verhinderte damit eine automatische Sperre für die nächste Partie. Es ist nach 2023 und 2024 bereits das dritte Mal in Doncic' Karriere, dass die Liga in diesem Fall einen Rückzieher macht. Damals spielte der 27-Jährige allerdings noch für die Dallas Mavericks.

Doncic hatte beim dramatischen 105:104 der Lakers bei den Orlando Magic am Samstag sein 16. technisches Foul der Saison kassiert und wäre damit automatisch für das folgende Spiel gesperrt gewesen. Der führende Punktesammler in dieser Saison hatte trotz einer Verwarnung durch die Schiedsrichter ein Wortgefecht mit Orlandos Goga Bitadze weitergeführt, woraufhin beide Profis bestraft wurden.

Los Angeles legte direkt nach dem Spiel Berufung ein, der «nach Überprüfung durch das Ligabüro» stattgegeben wurde. Eine Begründung für die Rücknahme der beiden technischen Fouls wurde nicht veröffentlicht.

Die Lakers, die mit dem deutschen Center Maxi Kleber derzeit Platz drei der Western Conference belegen, treten nach neun aufeinanderfolgenden Siegen bei den Pistons an. Während Doncic nun doch eingreifen darf, muss der Ost-Spitzenreiter im Topspiel auf seinen Starspieler Cade Cunningham verzichten. Der Guard hatte vor wenigen Tagen einen Lungenkollaps erlitten und wird frühestens im April zurückerwartet.

Spannendes Duell um Platz zwei

Hinter Detroit spitzt sich unterdessen der Kampf um Platz zwei zu. Während die New York Knicks in der Nacht auf Montag mit einem 145:113 gegen die Washington Wizards den sechsten Sieg in Folge einfuhren, unterlagen die Boston Celtics 92:102 gegen die Minnesota Timberwolves. New York hat zehn Partien vor dem Ende der regulären Saison bei gleicher Anzahl an Siegen ein Spiel mehr verloren.