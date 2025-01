Foul an Raum? Leipzig mit deutlicher VAR-Kritik

Leipzig (dpa) – RB Leipzig fühlt sich im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen von Schiedsrichter Bastian Dankert benachteiligt und übt zudem Kritik am Videobeweis. «Das war eine sehr, sehr spielentscheidende Szene», sagte Nationalspieler David Raum nach dem 2:2. Vor dem 2:0 für Bayer in der 36. Minute trat Vorlagengeber Florian Wirtz dem 26-Jährigen an der Seitenauslinie auf das Knie. Nach Auswertung der Szene durch den Videoschiedsrichter Felix Zwayer entschied Dankert auf Tor.

Raum berichtete, bereits in der Halbzeit die Einladung von Dankert in die Schiedsrichterkabine für die Zeit nach dem Schlusspfiff gehabt zu haben, um die Situation zu erläutern. «Der Schiedsrichter ist nach wie vor der Meinung, dass es kein Foul war», sagte Raum und schlug Dankerts Einladung aus: «Ich war noch nicht bei ihm. Ich glaube, ich höre es mir auch gar nicht an.» Gegenüber den Medien wollte sich Dankert nicht äußern.

«Bilder sprechen für sich»

Zwischen den Trainern gab es keine einstimmige Meinung. Xabi Alonso sprach von einem «normalen Zweikampf». Leipzigs Coach Marco Rose konterte süffisant: «Ich muss nicht alles verstehen.»

Leipzigs Kapitän Willi Orban fand deutlichere Worte. «Es ist aus meiner Sicht unsportliches Verhalten von Wirtz, der mit seinem Körpergewicht mit seinem Fuß auf Davids Knie steht. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich», sagte der ungarische Nationalspieler.

Letztlich gelang Leipzig durch Tore von Raum (41.) und ein Eigentor von Edmund Tapsoba (85.) noch der Ausgleich. Obwohl Leverkusen zuvor drei Großchancen durch Exequiel Palacios, Wirtz und Piero Hincapie auf das dritte Tor ausgelassen hatte, war man in Leipzig nicht zufrieden mit dem Punktgewinn. «Hätten wir noch fünf Minuten gehabt, wäre möglicherweise noch mehr drin gewesen», sagte Raum und Coach Marco Rose meinte: «Das Ergebnis könnte besser sein.»