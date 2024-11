Forsberg führt New York in nächste Playoff-Runde

Der frühere Leipziger Emil Forsberg darf weiter auf den Titel in der Major League Soccer hoffen. Der Schwede wirft mit New York den Titelverteidiger raus - und hat großen Anteil daran.

New York (dpa). Der frühere Bundesligaprofi Emil Forsberg hat die New York Red Bulls in der Major League Soccer ins Halbfinale der Eastern Conference geführt. Der 33 Jahre alte Schwede war im zweiten Playoff-Spiel der ersten Runde gegen Columbus Crew der entscheidende Mann auf dem Platz.

Forsberg, der jahrelang für RB Leipzig aufgelaufen war, bereitete beim 5:4 im Elfmeterschießen den 1:1-Ausgleich durch Dante Vanzeir (64.) vor und erzielte mit einem Elfmeter (80.) die 2:1-Führung selbst. Der späte Ausgleich in der Nachspielzeit war nur ein kurzer Stimmungsdämpfer, im Krimi vom Punkt hatten die Gastgeber die besseren Nerven.

Durch den zweiten Sieg in der Best-of-three-Serie sorgte New York überraschend für das frühe Aus für Titelverteidiger Columbus. Die Franchise des Getränke-Herstellers Red Bull steht erstmals seit 2018 wieder im Halbfinale der Eastern Conference.