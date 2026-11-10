Vorn der nächste Zweier und hinten der Siebener: Mit dem Showcar Formula 2030 stimmt der neue Polestar-Designchef Philipp Römers auf die nächsten beiden Modelle ein und macht Lust auf mehr.

Malaga (dpa/tmn) – Polestar gehört zwar zu den jüngsten Marken am Markt, doch nach mittlerweile zehn Jahren will sich die Volvo-Schwester stilistisch weiterentwickeln und sucht deshalb eine frische Designsprache. Wie die aussieht, hat der neue Designchef Philipp Römers mit der Studie Formula 2030 demonstriert, die jetzt vorgestellt wurde.



Doch das 4,68 Meter lange Modell will laut Römers nicht nur auf künftig etwas organischere Formen der Karosserie einstimmen, ein bisschen mehr Farbe im Innenraum und die Rückkehr von Schaltern und Knöpfen im Cockpit. Sondern der elektrische Shooting Brake nimmt zugleich die beiden nächsten Modelle vorweg, die Polestar in der Pipeline hat.

Die Front stimmt nach Angaben des Designers bereits auf den kommenden Polestar 2 ein, der vom nächsten Jahr an als Konkurrent etwa des BMW i3 neuen Schwung in die elektrische Mittelklasse bringen will. Und das Heck nimmt laut Römers den Polestar 7 vorweg. Der wird nach Unternehmensangaben ein halbwegs kompaktes SUV, das die Marke nach unten öffnen und die Stückzahlen mit günstigeren Preisen nach oben bringen soll.

Neuauflage des Schwedenkombis?

Aber Römers sieht im Formula 2030 mehr als den Vorboten einer neuen Designsprache und den Teaser der nächsten zwei Modelle. Auch das Fahrzeugkonzept als betont sportliche und leidenschaftliche Interpretation des typisch schwedischen Kombis könnte er sich künftig gut vorstellen: Bis auf Details wie gegenläufig angeschlagenen Türen sei das Showcar deshalb durchaus serientauglich.