Sie wollten eigentlich im Dezember in Dschidda in die Saison starten. Doch nun hat die Formel E mit Weltmeister Pascal Wehrlein die Rennen dort wegen der Unruhen verlegt.

London (dpa) – Die Formel E hat ihren Saisonauftakt in Saudi-Arabien verschoben. Die vollelektrische Rennserie, in der der Deutsche Pascal Wehrlein in diesem Jahr zum zweiten Mal den Titel holte, wird nicht wie geplant Mitte Dezember zwei Rennen in Dschidda bestreiten. Stattdessen wird dort erst Mitte April gefahren.

Die einvernehmliche Entscheidung sei im Anschluss an einen konstruktiven, kontinuierlichen Dialog zwischen allen Hauptpartnern getroffen worden, «wobei die jüngsten Entwicklungen in der Region sowie die damit verbundenen logistischen Aspekte berücksichtigt wurden», hieß es in einer Mitteilung.

Formel 1 plant weiter mit Saisonende in Katar und Abu Dhabi

Die Entscheidung der Formel E fiel nur zwei Tage, nachdem die Formel 1 erneut bekräftigt hatte, ihre beiden letzten Saisonrennen wie geplant in Katar und Abu Dhabi Ende November und Anfang Dezember austragen zu wollen.

Aktuell greifen sich Saudi-Arabien und die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz aus dem Jemen an. In dem Krieg herrschte seit 2022 eine Waffenruhe. Doch im Juli eskalierte der Konflikt im Zuge des Iran-Krieges neu. Seitdem gerät Saudi-Arabien massiv unter Beschuss aus dem Jemen, wobei unter anderem Flughäfen und Ölanlagen getroffen wurden.