Köln (dpa/tmn) – Familienzuwachs beim Ford Transit: Als fünfte Spielart des Transporters hat der Kölner Hersteller jetzt eine elektrische City-Baureihe angekündigt. Sie soll noch Ende des Jahres als Kastenwagen mit zwei Radständen oder als Fahrgestell mit Einzelkabine für individuelle Aufbauten an den Start gehen, teilte Ford mit. Preise nannte das Unternehmen nicht.Je nach Aufbau bietet der Kastenwagen laut Ford eine Ladelänge von bis zu drei Metern und eine Nutzlast von 1.275 Kilo – genug für drei Euro-Paletten.Beim Antrieb setzen die Kölner auf die Kombination aus einer E-Maschine mit 110 kW/150 PS und einem kostengünstigen LFP-Akku mit 56 kWh. Der soll eine Normreichweite von 254 Kilometern ermöglichen. Geladen wird danach mit 11 kW am Wechsel- und bis zu 87 kW am Gleichstrom, so Ford weiter.

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