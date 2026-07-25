Nach einem Autounfall kann Kyle Shanahan beim Trainingsstart der 49ers nicht wie geplant mitwirken. So geht es nun weiter.

Santa Clara (dpa) – Wegen eines Autounfalls kann American-Football-Coach Kyle Shanahan das Trainingslager der San Francisco 49ers nicht wie geplant leiten. Der 46-Jährige habe bei dem Unfall in der vergangenen Woche keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, teilte das kalifornische NFL-Team mit. An den Mannschaftsaktivitäten könne er zunächst trotzdem nur eingeschränkt teilnehmen. Nähere Angaben zu den Verletzungen machten die 49ers nicht.

Bis zu Shanahans Genesung übernimmt dessen Assistent Chris Foerster gemeinsam mit weiteren Kollegen die Aufgaben des Cheftrainers. Shanahan geht in seine zehnte Saison als Coach der 49ers. Mit ihm schaffte es das Team zweimal zum Super Bowl.