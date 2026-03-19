Auf der Autobahn nach Italien oder an die Ostsee: Der Fernbusanbieter erhöht auf vielen Linien die Taktung. Auch auf der Schiene - bei Flixtrain - gibt es zusätzliche Fahrten.

München (dpa/tmn) – Flixbus vergrößert ab Ostern sein Angebot. Mit dem Start des Sommerfahrplans gebe es mehr Fernbusfahrten Richtung Bodensee, nach Italien und in europäische Metropolen wie Prag und Amsterdam, teilte das Unternehmen Flix mit.

Unter anderem auf diesen Flixbus-Linien wird die Taktung erhöht:

Berlin – Konstanz

Stuttgart – Mailand

Hamburg – Kopenhagen

München – Paris

Die saisonale Linie von Berlin zur Ostseeinsel Usedom werde wieder bedient und verkehre über das Osterwochenende täglich in beide Richtungen.

Mit dem Sommerfahrplan wächst das Angebot im Flixbus-Netz in Deutschland, Österreich und der Schweiz demnach insgesamt um 26 Prozent.

Flixtrain: Zusätzliche Fahrten zu Ostern

Auf der Schiene will Flixtrain rund um die Osterzeit unter der Woche Zusatzfahrten anbieten – etwa auf den Strecken Köln – Hamburg sowie Frankfurt – Berlin und Stuttgart – Berlin, so das Unternehmen.

Die Nachfrage nach Reisen im Bahnfernverkehr, wo Flixtrain als ein Konkurrent der Deutschen Bahn unterwegs ist, sei dann besonders groß, heißt es.