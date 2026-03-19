Reisen im Fernbus
Flixbus baut Angebot ab Ostern aus
Reisende stehen am Busbahnhof (ZOB) in München an einem Bus
Mehr Verbindungen ab Ostern: Flixbus erhöht die Taktung auf beliebten Strecken wie Berlin–Konstanz, München–Paris und Hamburg–Kopenhagen.
Sven Hoppe. DPA

Auf der Autobahn nach Italien oder an die Ostsee: Der Fernbusanbieter erhöht auf vielen Linien die Taktung. Auch auf der Schiene - bei Flixtrain - gibt es zusätzliche Fahrten.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa/tmn) – Flixbus vergrößert ab Ostern sein Angebot. Mit dem Start des Sommerfahrplans gebe es mehr Fernbusfahrten Richtung Bodensee, nach Italien und in europäische Metropolen wie Prag und Amsterdam, teilte das Unternehmen Flix mit.

Unter anderem auf diesen Flixbus-Linien wird die Taktung erhöht:

  • Berlin – Konstanz
  • Stuttgart – Mailand
  • Hamburg – Kopenhagen
  • München – Paris

Die saisonale Linie von Berlin zur Ostseeinsel Usedom werde wieder bedient und verkehre über das Osterwochenende täglich in beide Richtungen.

Mit dem Sommerfahrplan wächst das Angebot im Flixbus-Netz in Deutschland, Österreich und der Schweiz demnach insgesamt um 26 Prozent.

Flixtrain: Zusätzliche Fahrten zu Ostern

Auf der Schiene will Flixtrain rund um die Osterzeit unter der Woche Zusatzfahrten anbieten – etwa auf den Strecken Köln – Hamburg sowie Frankfurt – Berlin und Stuttgart – Berlin, so das Unternehmen.

Die Nachfrage nach Reisen im Bahnfernverkehr, wo Flixtrain als ein Konkurrent der Deutschen Bahn unterwegs ist, sei dann besonders groß, heißt es.

© dpa-infocom, dpa:260319-930-837280/1

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