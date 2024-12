Fliesen verlegen – ist der Untergrund geeignet?

Wer Zuhause sein Bad oder seine Küche neu fliesen will, sollte handwerklich geschickt sein. Wichtig: vorab den Untergrund prüfen. Ein Trainer der DIY Academy in Köln gibt dazu Tipps.

Köln (dpa/tmn) – Wer Fliesen in seinem Bad oder seiner Küche verlegen will, sollte sich vorab gut erkundigen. Denn am Ende soll die Wand oder der Boden ja schön glatt aussehen und keine Erhebungen haben.

Eine wichtige Voraussetzung dafür: Der Untergrund muss eben, tragfähig und trocken sein – auch damit die Fliesen gut halten.

Dazu drei Tricks vom Profi

Die Saugfähigkeit des Untergrunds überprüfen. Dafür die Oberfläche des Untergrunds mit Wasser besprühen. «Perlt das Wasser ab, ist der Untergrund nicht saugfähig», so Robert Raschke-Kremer, Trainer der DIY Academy. Dann muss man Haftgrund als Grundierung auftragen. Die Wand oder den Boden auf hohle Stellen untersuchen. Dabei hilft die Kopf-Probe: einfach den Untergrund mit einem kleinen Hammer abklopfen. Bei hörbaren hohlen Stellen sollte man diese entfernen und mit Reparaturmörtel verfüllen. Sicher gehen, ob die Oberfläche des Untergrunds stabil ist. Das kann man am besten mit der sogenannten Gitterschnittprüfung testen. Dabei ritzt man horizontale und vertikale Schnitte mit einem scharfen Messer in den Untergrund. «Kommt es zu Ausbrüchen in den Eckbereichen, ist dies ein Anzeichen, dass der Untergrund nicht tragfähig ist», sagt Raschke-Kremer. Die jeweiligen Stellen sollte man dann durch Abschleifen entfernen.