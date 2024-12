Flensburger Reederei FRS übernimmt Rheinfähre

Flensburg (dpa) – Die Flensburger Reederei FRS hat die Rheinfähre Maul GmbH übernommen, die das hessische Östrich-Winkel mit dem rheinland-pfälzischen Ingelheim verbindet. «Wir freuen uns darauf, diese traditionsreiche Verbindung gemeinsam mit der Belegschaft weiterzuführen und für die Zukunft aufzustellen», teilte der Geschäftsführer der FRS Europe Division, Tim Kunstmann, mit. Die Übernahme unterstreiche das Ziel der FRS, Fährverbindungen als wichtige Elemente regionaler Infrastruktur weiterzuentwickeln.

Die Rheinfähre zwischen den beiden Orten ist nach Angaben des bisherigen Eigentümers Michael Maul eine unverzichtbare Verbindung für Pendler und Touristen in der Region. «Für mich war es entscheidend, dass ich meine Firma in die richtigen Hände gebe», so Maul.

Die FRS-Gruppe betreibt nach eigenen Angaben weltweit 70 Schiffe und hat mehr als 1.500 Beschäftigte. Zur Gruppe gehören 14 operativ tätige Tochterunternehmen mit Sitz in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten.