Flausch in Gefahr: Waschen Sie Ihre Wollpullis richtig?

Washington/Frankfurt (dpa/tmn) – Pullover aus Wolle, Kaschmir & Co. sind kuschelig, aber ihre Pflege kann zur Herausforderung werden. Experten erklären, wie Sie Ihre Strickwaren richtig waschen und Schäden vermeiden.

Wie oft sollten Pullover gewaschen werden?

Viele Menschen waschen ihre Pullover zu häufig. Zachary Pozniak, der mit seinem Vater Jerry Pozniak das Luxusreinigungsunternehmen Jeeves New York betreibt, rät in der «Washington Post» dazu, Strickwaren nur ein- bis zweimal pro Jahr zu reinigen, besonders wenn sie als Schicht über anderer Kleidung getragen werden. «Die meisten Pullover sind längst nicht so schmutzig, wie man denkt», sagt der Reinigungsexperte. Statt häufig gewaschen zu werden, sollten Pullover nach dem Tragen gefaltet aufbewahrt werden: Wichtig: Die Kleidungsstücke vor dem Einlagern auf Flecken oder Gerüche prüfen.

Auch «Ökotest» empfiehlt, Pullover und andere Strickwaren mehrmals zu tragen, bevor sie in die Wäsche kommen. Da sie meist über anderer Kleidung getragen werden, kommen sie kaum mit Schweiß in Kontakt und bekommen höchstens ein paar Flecken ab. In der kalten Jahreszeit können sie demzufolge daher bedenkenlos dreimal getragen werden, bevor sie in die Waschmaschine müssen.

Was tun bei Gerüchen oder kleinen Flecken?

Leichte Gerüche lassen sich mit einem einfachen Trick entfernen, so Pozniak – also müsse nicht gleich gewaschen werden: Mischen Sie 70 Prozent Isopropylalkohol und 30 Prozent Wasser in einer Sprühflasche und besprühen Sie den Pullover leicht.

Bei kleinen Flecken genügt es oft, diese gezielt zu behandeln. Wäschespezialist Patric Richardson, bekannt als TV-«The Laundry Guy», empfiehlt, etwas Shampoo auf die betroffene Stelle zu geben, ganz vorsichtig einzureiben und mit ausreichend Wasser auszuspülen. Dann liegend auf einer flachen Oberfläche trocknen.

Pullover in der Maschine waschen

Strickwaren sollten niemals mit der normalen Wäsche gemischt werden. Nutzen Sie ein Wäschenetz und wählen Sie den Wollwaschgang mit kaltem Wasser. Dies verhindert Schäden wie Einlaufen und Pilling, also Knötchenbildung.

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) empfiehlt, Wolltextilien bei maximal 30 °C zu waschen. Besonders wichtig ist es, die Textilien auf links zu drehen und ein spezielles Wollwaschmittel zu verwenden. Voll-, Universal- und Colorwaschmittel sind für Wolle ungeeignet, da sie die Fasern verfilzen können. Nach dem Waschen sollte nur kurz angeschleudert werden.

Handwäsche: So geht’s richtig

Wenn Sie Ihre Pullover lieber von Hand waschen, gehen Sie behutsam vor.

Empfindliche Wolltextilien sollten am besten kalt oder lauwarm (der IKW empfiehlt auch hier maximal 30 °C) per Hand gewaschen werden.

Ein spezielles Wollwaschmittel (alternativ Shampoo) verwenden.

Vermeiden Sie Reibung, um Pilling zu verhindern.

Spülen Sie gründlich aus und drücken Sie vorsichtig das Wasser heraus.

Trocknen und Lagern

Das Waschgut sollte tropfnass in saugfähige Handtücher gerollt werden, bevor es liegend getrocknet wird, so der IKW.

Bevor Pullover über die warmen Monate eingelagert werden, sollten sie gründlich gereinigt werden, so die Experten in der «Washington Post». Wenn man es nicht macht, riskiere man dauerhafte Schäden durch «unsichtbare Flecken» oder Körperöle. Es komme zu Bakterienwachstum, Motten wiederum würden von den Bakterien angezogen.