Flammen in ehemaliger Staatsoperette «unter Kontrolle»

Dresden (dpa) – Das Feuer im früheren Domizil der Staatsoperette in Dresden-Leuben ist mittlerweile unter Kontrolle. Das Technische Hilfswerk sei nun angefordert, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen zur Deutschen Presse-Agentur. Dieses werde das Dach abdecken, damit die Feuerwehr an die noch brennenden Herde gelangen könne. Man sei aktuell noch mit rund 30 Kräften der Feuerwehr vor Ort.

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer zeitweise mit rund 150 Einsatzkräften. Es gab eine weithin sichtbare Rauchwolke und eine Warnung an die Bevölkerung. Das Gebäude stand in Vollbrand, so der Sprecher weiter. Er gehe davon aus, dass das Feuer die Einsatzkräfte den ganzen Tag lang beschäftigen werde.

Zwei direkt angrenzende Wohngebäude seien vorsorglich evakuiert worden. Das einstige Operettenhaus steht seit einigen Jahren leer. Die Ursache für den Brand sowie die Schadenshöhe ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar.