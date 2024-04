Frankfurt/Main

Vermeintlich gesunder Snack

«Öko-Test»: Fruchtriegel für Kinder sind Zuckerbomben

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Fruchtriegel gelten als gesund - enthalten jedoch viel Fruchtzucker. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Ein Riegel aus Trockenfrüchten, ohne Zuckerzusatz: Klingt nach einem gesunden Snack, oder? Dabei steckt in Fruchtschnitten für Kinder fast so viel Zucker wie in Schokolade – Punktabzug im «Öko-Test».