Süßer Genuss: Die Schwarzwälder Kirsch-Waffeln sind in der Zubereitung nicht so aufwendig wie die berühmte Torte. (zu dpa: «Kirschen entsteinen für Schwarzwälder Kirschwaffeln»)

Süßer Genuss: Die Schwarzwälder Kirsch-Waffeln sind in der Zubereitung nicht so aufwendig wie die berühmte Torte. (zu dpa: «Kirschen entsteinen für Schwarzwälder Kirschwaffeln») Foto: Ariane Bille/DPA

Anzeige

Bonn (dpa/tmn). Sauerkirschen machen sich gut in Kuchen, Konfitüre, Kompott und süßen Aufläufen. Doch vorher müssen sie natürlich entsteint werden. Am besten nimmt man dafür einen Kirsch-Entsteiner. Doch wer den nicht in der Küche hat oder extra anschaffen will, kann sich auch mit einer leeren Flasche und einem Holzstäbchen behelfen, erklärt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) auf seiner Webseite.

So geht es: Die Kirsche wird mit dem Stielansatz auf die Öffnung einer leeren Flasche gelegt. Dann den Stein vorsichtig mit dem Stäbchen herauszudrücken – der Stein landet in der Flasche.

Weniger Gespritze mit kalten Kirschen

Auch mit einem spitzen Messer kann man den Stein natürlich herauslösen. Tipp: Liegen die Früchte für einige Minuten in der Tiefkühltruhe, geht der Stein leichter und mit weniger Spritzen aus der Kirsche heraus, denn das Fruchtfleisch ist fester.

Übrigens bekommt man nach dem Entsteinen die Kirschflecken wieder von den Händen, indem man sie mit Zitronensaft einreibt und dann mit Wasser wäscht.

Rezept: Schwarzwälder Kirsch-Waffeln

Es muss nicht gleich eine Schwarzwälder Kirschtorte sein – einfache Waffeln tun es auch. Ein halbes Kilo Sauerkirschen muss dafür entsteint werden. Laut der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO) werden vier Personen davon satt.

Zutaten:

Für die Waffeln:

100 g Zartbitter-Schokolade

125 g weiche Butter

160 g Milch

50 g Zucker

2 Eier

250 g Mehl

30 g Back-Kakao

1 TL Backpulver

1 Prise Salz.

Für den Belag:

500 g entsteinte Kirschen

250 ml Kirschsaft

abgeriebene Schale einer Zitrone

1 EL Zucker

1 EL Speisestärke

200 g Sahne

einige Schokosplitter

Zubereitung:

Waffeln: Schokolade mit der Butter in der Milch schmelzen und kurz abkühlen lassen. Zucker unterrühren und Eier nach und nach dazugeben. Mehl mit Kakao, Backpulver und Salz vermischen und langsam mit der Schokoladen-Masse vermischen. Waffeleisen erhitzen und je einen Suppenlöffel voll Teig darin backen, Waffeln kurz auf einem Rost auskühlen lassen.

Belag: Kirschen, Saft und Zitronenschale in einem Topf gar kochen. Zucker und Speisestärke vermischen und in einer kleinen Schüssel mit 3 EL des Kirschsafts glatt rühren. Anschließend unter die kochenden Kirschen rühren und eindicken lassen. Die Sahne steif schlagen.

Ist alles fertig, wird geschichtet: Waffel, Sahne, Kirschen – je dreimal pro Person. Am Ende Schokosplitter darüber streuen.