Köln

Britische Küche unpopulär

Italien ganz weit vorn: Welche Landesküchen beliebt sind

Von dpa/tmn

i Immerhin: Unter den deutschen Befragten ist die deutsche Küche die beliebteste Landesküche. (zu dpa: «Italien ganz weit vorn: Welche Landesküchen beliebt sind») Foto: Zacharie Scheurer/DPA

Pizza und Pasta sind nicht nur in Italien in aller Munde: Auch in sechs anderen europäischen Ländern liegt die italienische Küche weit vorn. Am schlechtesten bewerten viele das Essen von der Insel.