Im Ofen geschmorter Chicorée mit Petersilienpesto und Pasta

ILLUSTRATION – Mit zerlassener Butter im Ofen geröstet, werden die Blätter des Chicorée besonders schön knusprig. Foto: Manfred Zimmer/herrgruenkocht.de/dpa-tmn

Hamburg (dpa/tmn). Wenn ich Chicorée schreibe, neige ich dazu, das Wort auch auszusprechen. Was für ein schöner Name. Er klingt für mich wie eine Mischung aus Spanisch und Französisch.

Im Supermarkt liegt der Chicorée im Dunkeln in einer Kiste. Das hat seinen Grund. Bei Licht wird er grün und noch bitterer. Und das, obwohl er sowieso schon Bitterstoffe enthält. Auch ein Grund, warum einige Menschen Chicorée in der Küche nicht so gerne verwenden. Dabei kann man die Bitterstoffe durch «Wässern» gut reduzieren.

Ich mag Bitterstoffe, nicht nur, weil sie gesund sind, sondern auch, weil sie für mich einen besonderen kulinarischen Reiz haben, wie auch die seltenen feinen Aromaspitzen des Chicorées.

Ich röste die Chicoréehälften mit etwas zerlassener Butter im Ofen. Die Blätter werden oben so schön knusprig. Dazu gibt es Petersilienpesto mit frischer Blattpetersilie, gemahlenen Mandeln, Walnüssen sowie Knoblauch und Olivenöl. Abgerundet wird das Ganze mit Pasta und etwas geriebenem Hartkäse.

Zutaten für 2 Portionen:

Für das Petersilienpesto:

40 g Mandeln,

20 Walnüsse,

10 g Blattpetersilie,

1 große Knoblauchzehe,

50 bis 70 ml Olivenöl,

Salz,

frischer schwarzer Pfeffer

Für den Chicorée:

1 Chicoréestaude,

30 g Butter



Für die Pasta: 180 g Tagliatelle



Zusätzlich: etwas Hartkäse (aus mikrobiellem Lab hergestellt)

Zubereitung:

1. Für das Petersilienpesto die Mandeln und Walnüsse mahlen und dann zusammen mit der Blattpetersilie und der Knoblauchzehe pürieren. 50 ml Olivenöl dazugeben und noch einmal pürieren. Nach und nach weiteres Olivenöl dazugeben, bis für Sie die Konsistenz stimmt. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Die Chicoréestaude halbieren und keilförmig den Strunk unten herausschneiden. Bitte so, dass die Blätter noch zusammenhalten.

3. Wenn Sie die Bitterstoffe des Chicorées nicht so mögen, legen Sie die Hälften für ca. 30 Minuten in leicht gesalzenes warmes Wasser. Danach trocken tupfen.

4. Den Ofen auf 200 Grad (Umluft) vorheizen.

5. 30 g Butter zerlassen. Die Chicoréehälften in eine Auflaufform geben und mit einem Löffel die zerlassene Butter über ihnen verteilen.

6. Die Auflaufform mit den Chicoréehälften für ca. 20 bis 30 Minuten (je nach Dicke der Hälften) auf einen Gitterrost (mittlere Schiene) in die Röhre stellen.

7. Währenddessen Tagliatelle nach Packungsangabe kochen, anschließend mit Chicorée, Pesto und dem geriebenen Hartkäse anrichten.

Mehr Rezepte unter https://www.herrgruenkocht.de

Blog Herr Grün kocht