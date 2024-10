Fränkische Kartoffelsuppe – Tipps zur Zubereitung

Anzeige

Köln (dpa/tmn) – Suppen wärmen den Hals und den Magen – und sind somit ideal für den Herbst und die Erkältungszeit. Wertvolle Nährstoffe und Kohlenhydrate kann man etwa mit einer Kartoffelsuppe aufnehmen – ohne den Körper unnötig zu belasten. Denn Kartoffeln sind reich an Vitamin C sowie an Ballaststoffen, Magnesium, Kalium und Eisen, informiert das Kartoffel-Marketing der deutschen Kartoffelproduzenten. Und gibt Tipps, wie Sie einen Klassiker am besten zubereiten.

Fränkische Kartoffelsuppe – Zutaten für 4 Portionen:

500 Gramm festkochende Kartoffeln

150 Gramm Möhren

eine mittelgroße Zwiebel

120 Gramm Lauch

2 Esslöffel Pflanzenöl

750 Gramm Gemüsebrühe

100 Gramm Sahne (mit 30 Prozent Fett)

150 Gramm Speck

4 Würstchen

4 Stiele Petersilie

Salz, Pfeffer und Muskat

Klassiker aus dem Norden Bayerns – Zubereitung:

Kartoffeln und Möhren waschen, trocken tupfen und schälen. Eine mittelgroße Zwiebel ebenfalls schälen und auch den Lauch gründlich waschen. Dann das Gemüse in Würfel schneiden und in einem Topf mit heißem Öl bei mittlerer Hitze drei bis vier Minuten andünsten. Alles mit Gemüsebrühe auffüllen und für rund 30 Minuten köcheln lassen. Anschließend die Sahne hinzugeben und weitere 10 Minuten kochen lassen. Danach die Suppe grob pürieren. Nun den Speck in Würfel schneiden und in einer Pfanne ohne Öl auslassen. Dann vier Würstchen in mundgerechte Stücke schneiden und zum Speck geben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Und dann die Mischung aus Suppe und Eintopf heiß servieren – also in vier Teller geben und mit Speck, Würstchen und der gewaschenen, grob gehackten Petersilie anrichten. Fertig!