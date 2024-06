Fingerfood zum Fußball: Ziegenkäsetaler im Zucchini-Mantel

Anzeige

Hamburg (dpa/tmn). Sie suchen noch das passende Fingerfood für Ihre EM-Grillparty? Dann packen Sie doch mal Päckchen für den Grill, die sich dann während des Spiels ganz einfach verputzen lassen.

Eine Idee dazu liefert das Informationsbüro Ziegenkäse aus Frankreich. Und zwar gegrillte Ziegenkäsetaler im Zucchinimantel. Auch wenn Deutschland (noch) nicht gegen die Grande Nation spielt, kann man ja schon mal ihren Käse vernaschen. «Der Ziegenkäsetaler wird auf dem Grill cremig, während die Zucchinistreifen diesen im Päckchen fixieren», so der Herstellerverband.

So werden die Ziegenkäsetaler mit passendem Tomatensalat gemacht

Zutaten für 4 Personen:

1 Prise Zucker

Salz, Pfeffer

8 Stücke Ziegenkäsetaler

1-2 kleinere Zucchini

1 Zweig Thymian

6 große gereifte Tomaten

2 Zweige Koriander

1/2 Knoblauchzehe

1 kleine Chili

3 EL Olivenöl

Küchengarn zum Binden

Essig

1 mittlere Zwiebel

Zubereitung:

1. Die Zucchini mit einer Aufschnittmaschine der Länge nach in 16 dünne Scheiben schneiden. Alternativ können sie auch von Hand mit einem scharfen Messer geschnitten werden.

2. Acht Scheiben auf einem Arbeitsbrett verteilen, je einen Käse darauf legen und einschlagen.

3. Die restlichen Zucchini auslegen und den Käse um 90 Grad gedreht auflegen und einrollen.

4. Den abgerebelten Thymian und einen Schuss Öl in eine Auflaufform geben und den Käse von beiden Seiten darin etwas marinieren.

5. In der Grillpfanne oder auf dem Grill kurz von beiden Seiten anbraten. Etwas würzen.

6. Tomaten waschen, Strunk entfernen und grob würfeln.

7. Zwiebel in feine Würfel sowie Knoblauch und Chili in noch feinere Würfel schneiden, Koriander ebenfalls in feine Stücke schneiden und mit den Tomaten in eine Schüssel geben. Mit Öl, einem Schuss Essig, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Bon appétit!

Informationsbüro Ziegenkäse aus Frankreich