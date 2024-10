Wer es fleischlos mag, muss nicht auf das Americain-Filet-Feeling verzichten. Ein Kochbuchautor hat eine vegetarische Alternative aus Auberginenfruchtfleisch in petto.

Die Form erinnert an einen Tatar-Taler. Doch er ist aus dem Fruchtfleisch der Aubergine mit Kapernäpfeln, Schnittlauch und Olivenöl zubereitet und kann mit Baguettescheiben gereicht werden. (zu dpa: «Filet Americain ganz ohne Beef: Rezept für Auberginen-Tatar») Foto: Christin Klose/DPA

Hamburg (dpa/tmn). Der Hamburger Kochbuchautor Thomas Dippel hat eine vegetarische Version des Filet Americain kreiert: ein Auberginen-Tatar. Kapern und Schalotten erinnern an das Original mit Rinderhack. Und so geht's:

Zutaten für 2 Portionen Auberginen-Tatar als Vorspeise:

1 Aubergine

Ca. 20 ml Olivenöl

Salz

Pfeffer aus der Mühle

1 Knoblauchzehe

2 Zweige Thymian

1 EL Ketchup

1/2 TL mittelscharfer Senf

1 TL Sojasoße

1 Schalotte

1 kleine Essiggurke

1 EL Kapern

Einige tropfen Tabasco

5 Stiele Schnittlauch

Zubereitung:

1. Die Aubergine halbieren und das Fleisch rautenförmig einschneiden. Großzügig mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Knoblauch schälen und mit dem Messerrücken zu einem Püree zerquetschen. Anschließend auf den Auberginenhälften verstreichen. Auf jede Hälfte einen Thymianzweig legen.

2. Die Auberginen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für ca. 30 Minuten backen, bis das Fruchtfleisch leicht gebräunt und weich ist.

3. In der Zwischenzeit die Marinade vorbereiten. Dafür in einer Schüssel Ketchup, Senf und Sojasoße vermischen. Die Schalotte schälen und in möglichst kleine Würfel schneiden. Ebenso die Gewürzgurke. Die Kapern grob hacken. Alle Zutaten zu der Soße geben und mit Salz, Pfeffer und Tabasco abschmecken.

4. Die fertigen Auberginen mit einem Löffel aus der Schale kratzen und in einem Sieb abtropfen lassen. Anschließend klein hacken und abgekühlt mit der Soße vermischen. Zum Schluss noch fein geschnittenen Schnittlauch dazu. Fertig ist ein köstliches Auberginen-Tatar.

Sehr gut dazu passen in der Pfanne geröstete Weißbrotscheiben.