Da geht ein Herz auf: Gefüllte Feigen im Yufkateig

Um Feigen wie ein Ü-Ei in Szene zu setzen, hat Food-Bloggerin Mareike Pucka eine Variante kreiert, bei der die Frucht in einem essbaren Säckchen landet. Beim Aufschneiden entpuppt sich dann ein Herz.

Berlin (dpa/tmn). Ob als Hauptspeise oder Dessert, geschichtet als Auflauf, in einer Quiche oder in Sirup getränkt – Yufkateig ist ein Allrounder. Mittlerweile gibt’s ihn auch in größeren Supermärkten zu kaufen, die größte Auswahl an Formen und Anzahl findet man aber in türkischen Supermärkten. Da hole ich ihn immer gleich auf Vorrat, denn im Kühlschrank gelagert ist er eine Weile haltbar.

Eine Variante, die ich gern daraus zaubere, sieht aus wie ein zugeschnürtes Säckchen. Außen verwandelt es sich zu einem knusprigen Yufkamantel, während er im Inneren die Feige mit Käse, Kräuter und Honig umhüllt. Das Bündel ist perfekt als leichtes Abendbrot, aber auch toll zum Sonntags-Brunch. Meine letzten Gäste waren jedenfalls wirklich begeistert.

Zutaten für 5 Feigen in Yufkateig:

5 Feigen

125 g Feta

4 kleine Zweige Thymian

1 Zweig Rosmarin

2 TL Honig

300 g-400 g Yufkateig (rechteckig)

145 g flüssige Butter

Küchengarn

Zubereitung:

1. Den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

2. Die Feigen waschen und kreuzförmig einschneiden.

3. Den Feta zerkrümelt in eine Schüssel geben.

4. Thymian und Rosmarin fein hacken und mit dem Feta vermengen.

5. Den Feta in die Feigen füllen, ruhig fest drücken, damit mehr Füllung reinpasst.

6. Den Honig darüber verteilen.

7. Pro Feige 4 Yufkablätter verwenden. Dafür den Yufkateig in breite Streifen teilen, ca. 15 cm breit. Jeden Teigstreifen mit der flüssigen Butter bestreichen, dann ein weiteres Yufkablatt auflegen.

8. Die Feige in die Mitte setzen und den Teig von allen Seiten nach oben ziehen, sodass sich der Teig um die Feige schließt. Mit dem Küchengarn verschließen. So mit allen Feigen verfahren.

9. Die Feigen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen und im vorgeheizten Backofen ca. 15-17 Min backen.

10. Die Päckchen im Auge behalten, denn der Yufkateig wird schnell braun.

11. Die Päckchen sollten goldbraun und durchgebacken sein.

12. Lauwarm servieren.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/