Wie wär's mit Laugen- oder Mini-Pizza statt Chips und Co.? Teiglinge eignen sich perfekt, um sie ins Deutschland-Trikot zu hüllen. Aufgeschlagene Tofu-Dips in Grün-Weiß bringen Rasen-Farbe ins Spiel.

Hamburg/Rothenburg (dpa/tmn) – In Familie, mit Freunden, Nachbarn, Sportkumpels oder als Mama-Runde der Fußball-Kids: WM-Zeit ist auch immer Zeit für gemeinsames Fußballgucken. Durch die Zeitverschiebung zu Kanada, Mexiko oder den USA rollt der Ball aber oft erst spät.

Wenn in der Halbzeit noch mal der kleine Hunger kommt, braucht es die perfekten Snacks. Hier ein paar Ideen, was Gastgeber vorbereiten können. Wenn es um pizza-ähnliche Häppchen geht, müssen sie nur noch kurz nach der Eröffnungs-Viertelstunde des Spiels zum Backofen dribbeln und der Röhre das Signal zum Anpfiff geben.

Laugen-Pizza – Herzhafter Twist für den Spielabend

«Wer sagt, dass Pizza immer mit klassischem Teig gemacht werden muss?», fragt Lesley Brügger, die auf ihrem TikTok-Account @lemonsanddragons regelmäßig Rezepte teilt. Sie hat einen aktuellen Trend auf der Plattform in eine eigene Kreation umgewandelt: Statt extra Teig anzusetzen, werden gefrorene Teiglinge einfach plattgewalzt.

Lesley Brüggers vegane Laugen-Pizza für den Fußballabend geht einfach, schnell und «mit einem ganz besonderen deutschen Twist. Denn statt normalem Pizzateig kommen gefrorene Laugenbrötchen oder Brezeln zum Einsatz, die dem Ganzen einen herrlich herzhaften Geschmack verleihen, den man von einer normalen Pizza so nicht kennt», erklärt sie.

Der Rest sei easy: Man müsse nur noch die Flaggenfarben auf die Laugen-Pizza bringen: Mit Cherrytomaten, gelber Paprika und schwarzen Oliven lässt sich die Pizza ganz einfach in den Deutschlandfarben dekorieren – oder mit kreativer Topping-Wahl in den Farben des jeweiligen Lieblingsteams. Und so geht's:

Zutaten für 1 Laugen-Pizza (1-2 Personen):

5-6 gefrorene rohe Laugenbrötchen oder Brezeln (wichtig: die weichen, teigigen – keine vorgebackenen)

Veganer Käse

Schwarze Oliven

Cherrytomaten

Gelbe Paprika

Frisches Basilikum

1 Dose Tomaten

1 rote Zwiebel

1 TL getrockneter Oregano

Salz & Pfeffer

Balsamico-Essig zum Servieren

Zubereitung:

Die gefrorenen Brezeln oder Laugenbrötchen 30-40 Minuten vor der Zubereitung auftauen lassen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Fünf Teigstücke auf einem leicht bemehlten Backblech nebeneinander legen und miteinander verbinden. Falls der Teig nicht ausreichend haftet, die Hände leicht anfeuchten und die Übergänge vorsichtig zusammendrücken. Den Teig mit einem Nudelholz behutsam auf ca. 3 mm Dicke ausrollen – dabei beachten, dass der Teig beim Backen noch aufgeht. Aus dem sechsten Teigstück einen Rand formen, leicht befeuchten und mit etwas Salz bestreuen. Die Dosentomaten gleichmäßig auf dem Teig verteilen und mit Salz, Pfeffer, frischem Basilikum und Oregano würzen. Den veganen Käse darüberstreuen und die Pizza nach Wunsch mit Gemüse belegen. Für den WM-Look Cherrytomaten, gelbe Paprika und Oliven in den Nationalfarben anordnen. Die Pizza 15-20 Minuten backen, bis der Rand goldbraun und die Kruste knusprig ist. Falls sie noch zu weich wirkt, etwas länger backen. Vor dem Servieren mit einem Schuss Balsamico-Essig und frisch gemahlenem Pfeffer abschließen.

Klassische Mini-Pizzen – auch in Deutschlandfarben

Wer will, kann auch auf klassischen Quark-Öl-Teig für Mini-Pizzen setzen. Für den Belag im Deutschland-Trikot setzt Jenny Böhme, Food-Bloggerin von familienkost.de und Kochbuchautorin («Das gibt’s jetzt öfter: Leckere Rezepte für jeden Geschmack») auf rote Paprika statt auf Cherrytomaten und Mais statt gelber Paprika.

Zutaten für 30 Mini-Pizzen oder 1 Blech:

Für den Teig:

200 g Magerquark

4 EL Milch

8 EL Olivenöl

1 Ei

400 g Dinkelmehl

1 Päckchen Backpulver

1 TL Salz

1 EL Oregano

Als Belag:

200 g passierte Tomaten

1/2 TL Salz

150 g geriebener Käse

100 g Mais

1 Paprika

1 Glas schwarze Oliven

Zubereitung:

Quark, Milch, Olivenöl, Ei, Mehl, Backpulver, Salz und Oregano verkneten. Teig ausrollen und mit einem Glas 30 Mini-Pizzen ausstechen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Paprika waschen, entkernen und klein würfeln. Mais abgießen. Oliven in Würfel schneiden. Passierte Tomaten mit Salz verrühren, Mini-Pizzen damit bestreichen und mit Käse bestreuen. Dann von oben nach unten mit je einem Streifen Oliven, Paprika und Mais belegen Mini-Pizzen 20 Minuten backen.

Schwarz, Rot, Knusprig: Focaccia im Deutschland-Look

Italien fehlt zwar bei der WM, aber deren Focaccia lässt sich wunderbar in der Halbzeit verdrücken. Wieder schwarze Oliven, doch diesmal dazu rote Tomaten und hauchdünne Kartoffelscheiben verwandeln das fluffige Brot in eine essbare Hommage an die deutsche Flagge.

«Das geht mit einem unkomplizierten Teigrezept – ganz ohne Kneten, ganz ohne Stress», versichert Food-TikTokerin Lesley Brügger. Sie erklärt: «Die längere Ruhezeit macht die ganze Arbeit und sorgt für diese typisch luftige, saftige Focaccia-Textur.»

Wer mag, bereitet den Teig am Vortag vor – «einfach gut abgedeckt im Kühlschrank gehen lassen und vor dem Backen auf Raumtemperatur bringen. In Häppchen geschnitten macht sie sich perfekt auf jedem Spieltags-Tisch, neben Dips, Gemüsesticks oder einfach so». Und so geht's:

Zutaten für 1 Focaccia (4-6 Personen):

Für den Teig:

400 g lauwarmes Wasser

12 g Salz

2 TL Zucker

7 g Trockenhefe

60 g Olivenöl

500 g Mehl

60 g grüne Oliven, klein geschnitten

1 TL Rosmarin, klein geschnitten

Für das Topping:

1 Glas schwarze Oliven

Tomaten in runden Scheiben

Rosmarin

3 kleine Kartoffeln, mit dem Sparschäler oder einer Mandoline in hauchdünne Scheiben geschnitten

Eine Handvoll veganer Käse

2 EL Olivenöl vor dem Backen

2 EL Olivenöl nach dem Backen

Grobes Salz zum Servieren

Zubereitung:

Lauwarmes Wasser, Zucker und Trockenhefe in einer Schüssel vermengen und 10 Minuten stehen lassen, bis die Mischung schäumt und die Hefe aktiv ist. In der Zwischenzeit die Toppings vorbereiten: Tomaten und Kartoffeln in hauchdünne Scheiben schneiden, schwarze Oliven halbieren oder ganz lassen. Mehl, Salz, Olivenöl und die grünen Oliven zur Hefemischung geben und alles nur so lange verrühren, bis ein weicher Teig entsteht. Nicht kneten, sonst entsteht zu viel Gluten und die Focaccia wird zu fest. Den Teig abgedeckt mindestens 1 Stunde und 20 Minuten ruhen lassen. Je länger, desto besser. Den gegangenen Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes und eingeöltes Backblech geben und vorsichtig in eine rechteckige oder quadratische Form ziehen. Weitere 20 Minuten ruhen lassen, den Umluftofen auf 210 Grad vorheizen. 2 EL Olivenöl gleichmäßig über den Teig träufeln und mit den Fingerspitzen Vertiefungen in die gesamte Oberfläche drücken, bis sie vollständig mit Öl bedeckt ist. Das Deutschland-Topping auflegen: Wer unsicher ist, wo man anfangen soll, kann das Muster vorher auf einem Stück Backpapier ausprobieren. Schwarze Oliven, rote Tomatenscheiben und veganen Käse in drei Streifen anordnen, Kartoffelscheiben und Rosmarin nach Belieben verteilen. Die Focaccia 20-30 Minuten backen, je nach Dicke des Teiges – sie ist fertig, wenn die Oberfläche goldbraun und die Ränder knusprig sind. Direkt aus dem Ofen mit weiteren 2 EL Olivenöl beträufeln und mit grobem Salz bestreuen. Warm in mundgerechte Stücke schneiden und servieren.

Zitrone oder Basilikum: Whipped Tofu-Zweierlei fürs Rasenfeeling

Warum statt in die Chipstüte nicht nach grün-weißen Spielfeld-Broten greifen? Lesley Brügger schlägt dafür ein pflanzenbasiertes Duo aus Tofu vor: grüner Basilikum-Aufstrich und cremiger Zitronen-Knoblauch-Dip. Das Beste: «Beide Aufstriche lassen sich problemlos am Vortag vorbereiten, sodass man zur Anstoßzeit oder Halbzeit entspannt auf dem Sofa sitzt.»

«Wer Lust hat, füllt die Aufstriche in Spritzbeutel und setzt sie abwechselnd schachbrettartig auf ein Stück Brot», erklärt Lesley Brügger ihr Rezept. Ein Klecks Pesto, Chiliflocken und etwas Meeresalgen obendrauf – und der Snackteller sieht aus, als wäre er von Profis angerichtet. «Gesund war noch nie so lecker», schwärmt sie. Und so geht's:

Zutaten für ca. 400 g (4-6 Personen)

Für den Zitronen-Knoblauch-Aufstrich:

200 g fester Tofu

4 Knoblauchzehen (gebacken)

Abrieb einer Bio-Zitrone

Saft einer kleinen Zitrone

3/4 TL Salz

150 g Seidentofu

Für den Basilikum-Aufstrich:

200 g fester Tofu

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

50 g frisches Basilikum

1 Knoblauchzehe (gebacken)

Spritzer Zitronensaft

1 TL Pesto

50 g Seidentofu

Zubereitung:

Zunächst 5 Knoblauchzehen mit Schale in Alufolie einwickeln und im Airfryer bei 200 Grad ca. 10-12 Minuten oder im Backofen bei 200 Grad ca. 20-25 Minuten backen, bis sie weich sind. Eine Zehe für den Basilikum-Aufstrich beiseitelegen. Für den Zitronen-Knoblauch-Aufstrich den festen Tofu in einer Schüssel zerkrümeln. Seidentofu, Zitronenabrieb, Zitronensaft, die 4 gebackenen Knoblauchzehen und Salz dazugeben. Mit dem Stabmixer zu einer glatten, formbaren Creme pürieren. Für den Basilikum-Aufstrich den restlichen festen Tofu zerkrümeln und Seidentofu dazugeben. Olivenöl, die verbliebene gebackene Knoblauchzehe, frisches Basilikum, einen Spritzer Zitronensaft und Pesto hinzufügen. Alles glatt mixen. Salz erst am Ende abschmecken – je nach Pesto-Marke ist bereits genug Salz enthalten. Zum Anrichten beide Aufstriche in Spritzbeutel füllen und damit ein schachbrettartiges Muster auf je eine Scheibe Brot tüpfeln. Mit etwas Pesto beträufeln, Meeresalgen und Chiliflocken darüberstreuen. Fertig ist der Snackteller für den Spieltag!

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